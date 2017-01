Bp Włodarczyk: samorządowiec powinien być człowiekiem sumienia

xpw, Koszalin, 2017-01-10

Samorządowiec powinien być człowiekiem sumienia - podkreślił biskup pomocniczy koszalińsko-kołobrzeski Krzysztof Włodarczyk, podczas noworocznego spotkania z biskupami diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, które odbyło się 10 stycznia w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Koszalinie. Wzięło w nim udział ponad 100 włodarzy z regionu.

Spotkanie, na którym stronę kościelną reprezentowali biskupi: Krzysztof Włodarczyk i Krzysztof Zadarko, rozpoczęło się wspólnym kolędowaniem, po którym konferencję do samorządowców wygłosił biskup pomocniczy koszalińsko-kołobrzeski. Hierarcha mówił o roli sumienia w życiu i pracy przedstawicieli lokalnej władzy.

- Samorządowiec powinien być człowiekiem sumienia. Relatywizm i liberalizm etyczny sprawia, że żyjemy w rzeczywistości, w której każdy ma swoją prawdę i sam decyduje, co jest dobre, a co złe. Pojawia się więc pytanie o sumienie samorządowca, który uważa się za człowieka wierzącego. Czy jest ono ukształtowane pod wpływem ustaw, presji medialnej, czy pragmatyzmu politycznego, czy prawa Bożego, któremu chce on być posłuszny - rozważał biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Przedstawiciele lokalnej władzy przyznawali, że współpraca z Kościołem jest dla nich ważna. - To naturalny porządek rzeczy. Nie możemy bez siebie dobrze funkcjonować. Uzupełniamy się. Kościół i samorząd nie mają ze sobą konkurować, ale współdziałać - powiedział Piotr Zabrocki, burmistrz Miasta i Gminy Czarne. - Działania Kościoła i samorządu w kwestiach społecznych, szczególnie w środowisku wiejskim, w wielu miejscach pokrywają się. Musimy działać razem - dodał Ryszard Stachowiak, wójt Gminy Sławno.

Na zaproszenie diecezji, w spotkaniu uczestniczył także ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski z UKSW, były rektor tej uczelni, który przedstawił wykład na temat możliwości współpracy samorządów z młodzieżą. Koszalińskie spotkanie było też okazją do noworocznych życzeń i podzielenia się opłatkiem.

Ze względu na rekonwalescencję po operacji, na spotkaniu nie mógł być obecny bp Edward Dajczak. Pasterz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej skierował do uczestników spotkania list.

