Kraków: nowa akcja „Kierowcy jeżdżą razem z Męczennikami z Pariacoto”

luk, Kraków, 2016-12-23

W odpowiedzi na ostatni zamach w Niemczech krakowscy franciszkanie rozpoczęli inicjatywę pod hasłem „Kierowcy jeżdżą razem z Męczennikami z Pariacoto”. Zachęcają w niej kierowców do modlitwy za wstawiennictwem o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka.

Franciszkanów bardzo poruszył zamach, w wyniku którego na jarmarku świątecznym w Berlinie zginęło 12 osób, w tym polski kierowca, którego ciężarówka została porwana w celu przeprowadzenia tego ataku terrorystycznego.

„Dosłownie w ciągu w jednej sekundy oświeciło mnie, że ludziom realnie narażonym na ataki terrorystyczne podczas pracy mogą właśnie pomóc nasi beatyfikowani męczennicy – o. Zbigniew Strzałkowski i o. Michał Tomaszek” – mówi br. Jan Hruszowiec, promotor kultu męczenników. Dodał, że akcja jest następnym etapem odkrywania franciszkańskich misjonarzy z Peru w tym, czym Bóg daje ich światu. „Oni są przecież pierwszymi błogosławionymi orędownikami w obronie przed terroryzmem, bo także zginęli z rąk terrorystów” – przypomina.

Inicjatywa jest kontynuacją rozpoczętej w maju za wstawiennictwem ojców Michała i Zbigniewa modlitwy w ramach "Krucjaty Różańcowej w obronie przed terroryzmem". Polega ona na odmawianiu różańca z intencją „o Boży pokój na ziemi przez wyzwolenie ludzkości z grzechu nienawiści, rodzącego podziały między ludźmi i narodami”. Jest to również modlitwa w obronie przed różnymi formami terroryzmu.

„Kierowcy nie mogą być gdzieś z boku. Oni też powinni odkryć o. Zbyszka i o. Michała jako swoich patronów w tym trudnym czasie i zaprosić do szczególnej opieki podczas wykonywania pracy. Tym bardziej, że obaj męczennicy jeździli samochodami, które zostały spalone” – tłumaczy zakonnik.

W ramach nowej akcji każdy kierowca czy też osoba posiadająca bliskich wykonujących ten zawód może odebrać relikwie drugiego stopnia, czyli kawałki odzieży męczenników umieszczone w zalaminowanych obrazkach. Jak podkreśla br. Hruszowiec trzeba jednak pamiętać, że samo powieszenie relikwii w samochodzie nie zadziała magicznie.

„To ma być dotknięcie Pana Boga – to byli ludzie, którzy byli blisko Boga, więc ich relikwie mają dać kierowcy pełną świadomość, że Bóg jest poprzez nich. Taki kierowca, który jedzie w samochodzie może czuć, że nie jest sam, że jadą z nim o. Zbigniew i o. Michał, którzy wiedzą co to znaczy terroryzm” – zachęca do modlitwy za wstawiennictwem męczenników z Pariacoto franciszkanin.

Szczegółowe informacje o sposobie otrzymania relikwii można odnaleźć na portalu franciszkanie.pl na podstronie "Męczennicy".

