Kard. Dziwisz na opłatku z duchownymi: "dziękuję!"

jms / bd, Kraków, 2016-12-24

Fot. Eliza Bartkiewicz / episkopat.pl

W przeddzień Wigilii ks. kard. Stanisław Dziwisz podzielił się opłatkiem z duchownymi i osobami konsekrowanymi z archidiecezji krakowskiej. Podziękował im za ponad 11 lat współpracy i złożył im świąteczne życzenia.

28 stycznia rządy w archidiecezji krakowskiej obejmie nowy metropolita abp Marek Jędraszewski.

„Niech Pan wam wynagrodzi za świadectwo gorliwego kapłańskiego życia, za trud codziennej duszpasterskiej pracy” – powiedział kard. Dziwisz. „Bóg pozwolił zachować nam braterską jedność, odpowiedzialność i solidarność” - dodał.

Kardynał prosił duchowieństwo krakowskie, aby jak najlepiej układała się ich kapłańska współpraca z nowym metropolitą krakowskim. „Przyjmijcie go z otwartym sercem i z krakowską gościnnością” - apelował.

Wyraził wdzięczność Bogu, że dał mu łaskę wieloletniej posługi kapłańskiej i biskupiej u boku św. Jana Pawła II, jak również za to, że mógł podjąć się kontynuacji dzieł przez niego zapoczątkowanych.

„Chcę wyrazić Bogu wdzięczność za to, że mogłem przyczynić się do utrwalenia pamięci o Janie Pawle II poprzez budowę Centrum ‘Nie lękajcie się’” - podkreślił metropolita senior archidiecezji krakowskiej. Podziękował także tym wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i do zrealizowania Światowych Dni Młodzieży.

Przed dzieleniem się opłatkiem przypomniał, że ten staropolski gest wyraża pragnienie dzielenia się chlebem, dzielenia się dobrem.

„Do takiej postawy zachęca nas dziś przykład świętego Brata Alberta, którego setną rocznicę śmierci będziemy wspominać w Boże Narodzenie. Czynione przez niego miłosierdzie będzie nas inspirować w kolejnych miesiącach Nowego Roku, poświęconego bratu Albertowi, bratu naszego Boga” - zaznaczył kard. Dziwisz.

Na koniec życzył wszystkim duchownym i osobom konsekrowanym, aby byli zawsze blisko Jezusa, jedynego Zbawiciela człowieka, bo – jak wyjaśnił – „Jego miłosierna miłość jest jedynym ratunkiem dla poranionego złem człowieka i świata”.

„Niech Jezus daje wam siły do mądrej, cierpliwej i owocnej służby ludziom” - życzył krakowskiemu duchowieństwu kard. Stanisław Dziwisz.

