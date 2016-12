Kraków-Łagiewniki: wystawa przed 100. rocznicą urodzin Jana Pawła II

rk, pra, Kraków, 2016-12-29

Wystawę poświęconą św. Janowi Pawłowi II otworzył dziś w bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach kard. Stanisław Dziwisz. Ekspozycja zatytułowana „Urodziłem się w Wadowicach” rozpoczęła cykl wydarzeń kulturalnych przygotowujących obchody 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły.

W uroczystości otwarcia wystawy udział wzięło szereg gości. Przecięcia wstęgi dokonali ustępujący metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz oraz Danuta Ciesielska i prof. Gabriel Turowski – przedstawiciele tzw. Środowiska Karola Wojtyły, czyli grupy wychowanków, przyjaciół i rodzin związanych niegdyś z duszpasterstwem parafii św. Floriana w Krakowie, gdzie posługiwał późniejszy papież.

Na wystawę zorganizowaną przez muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach składają się trzy pomieszczenia – jak w mieszkaniu Wojtyłów. Pierwsza sala dotyczy okresu wadowickiego, druga – krakowskiego, a trzecia – watykańskiego.

Jak wyjaśniła Maria Budzińska z wadowickiego Muzeum, nowa wystawa koncentruje się wokół jednego centralnego symbolu – domu. „W czasach narastającego deficytu bliskich relacji rodzinnych posłużył on twórcom wystawy do ukazania historii życia i świętości Karola Wojtyły” – sprecyzowała.

Wystawa łagiewnicka swoją strukturą plastyczną odpowiada tematowi wystawy. Jej forma zewnętrzna nawiązuje do fasady kamienicy przy Kościelnej 7 (dawniej Rynek 2), w której od dnia urodzin 18 maja 1920 r. aż do przeprowadzki do Krakowa latem 1938 roku mieszkał Karol Wojtyła.

Zgodnie z założeniami, wystawa pokazuje jak ogromny wpływ na osobowość i charakter przyszłego papieża miały lata jego dzieciństwa, a w szczególności jego dom, „w którym wszystko się zaczęło”. W pojęciu „domu” mieści się, zdaniem pomysłodawców krakowskiej wystawy, „miłość najbliższych, szczęśliwa rodzina, w której mimo wielu trosk, nigdy nie żałowano czasu na serdeczne rozmowy, wspólne czytanie książek, spacery, zabawę; w której żyło się sprawami domowników, uczyło hojności, wytrwałości i pełnego wiary stawiania czoła przeciwnościom”.

Eksponaty pokazywane na wystawie w Łagiewnikach pochodzą ze zbiorów papieskiego muzeum w Wadowicach. Są to m.in.: oryginalne fotografie z albumu rodzinnego Wojtyłów, serwetka haftowana przez Emilię Wojtyłową, kafel z pieca znajdującego się w domu Wojtyłów, obrazek komunijny Karola Wojtyły, jego kapelusz kardynalski, rękopis dramatu Karola Wojtyły „Promieniowania ojcostwa”, różaniec Jana Pawła II oraz karteczki składane przez pielgrzymów na grobie Ojca Świętego.

Wystawą w Łagiewnikach rozpoczęto cykl wydarzeń, spotkań, koncertów, które będą towarzyszyły obchodom 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Ekspozycja ma trafić m.in. do Panamy, gdzie będą organizowane kolejne Światowe Dni Młodzieży.

Autorami wystawy są Barbara i Jarosław Kłaputowie – autorzy koncepcji muzeum w domu rodzinnym Jana Pawła II w Wadowicach oraz wielu wystaw papieskich. Scenariusz i koncepcję wystawy stworzyła Barbara Kłaput we współpracy z ks. dr. Jackiem Pietruszką i Elżbietą Kantor. O projekt i realizację zadbała firma Kłaput Project. Organizatorem wystawy jest Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.

Wystawę „Urodziłem się w Wadowicach” do 31 marca można oglądać w dolnym kościele Bazyliki Bożego Miłosierdzia od godz. 8.00 do 18.30. Ekspozycja mieści się na czterech kondygnacjach i jest w pełni nowoczesną, multimedialną, interaktywną wystawą ukazującą różne aspekty i etapy życia oraz dorobku papieża-Polaka. Jest to zarazem pierwsza ekspozycja narracyjna o Janie Pawle II na świecie.

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach od 2014 roku, kiedy zaaranżowano w gruntownie zmienionych pomieszczeniach budynku nowa wystawę papieską, odwiedziło ponad 750 tys. osób.

