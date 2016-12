Zakopane: VIII Festiwal Kolęd, Pastorałek i Pieśni Bożonarodzeniowych

jg, Zakopane, 2016-12-30

"Dobrze ześ się Jezu pod Giewontem zrodziył…" - to hasło VIII Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Pieśni Bożonarodzeniowych, który aż do 2 lutego potrwa w Zakopanem.

Na festiwal zaprasza zakopiański samorząd oraz tamtejsze parafie. - Serdecznie zapraszamy na VIII Festiwal Kolęd, Pastorałek i Pieśni Bożonarodzeniowych wszystkich mieszkańców i gości, którzy pod Tarami będą spędzać świąteczny i noworoczny czas. Jak co roku umilą go niezwykłe koncerty z najpiękniejszymi góralskimi pastorałkami, a także tradycyjne polskie kolędy i współczesne kompozycje - podkreśla Leszek Dorula, burmistrz Zakopanego.

Z roku na rok festiwal jest coraz bogatszy - planowanych jest więcej koncertów i dużo nowości. Przede wszystkim będzie mnóstwo okazji, by spotkać się w świątecznej atmosferze i wspólnie pokolędować, także w zimowym plenerze - 6 stycznia z okazji Święta Trzech Króli.

Podczas tegorocznego Festiwalu zaprezentowane zostaną kolędy i pastorałki w wykonaniu najlepszych artystów z Polski i Podhala. Będziemy mogli posłuchać: Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”; Hanki Wójciak; Hani Rybki; Niki Lubowicz; Dawida Lubowicza; Sebastiana Karpiela Bułecki; Natalii Kmiecik i Justyny Lasiak; zespołów Megitza; „9-siył” ze znakomitymi muzykantami Stanisławem i Janem Michałczakami, Pawłem Majerczykiem, Elżbietą Porębską Mędoń oraz zespołów Polaniorze; Holeviaters i Harni.

VIII Festiwal Kolęd, Pastorałek i Pieśni Bożonarodzeniowych z hasłem "Dobrze ześ się Jezu pod Giewontem zrodziył…" i jego najbliższa odsłona już 30 grudnia w "Księżówce". Tam o godz. 16 zaplanowano Mszę św., a po niej koncert Hanki Wójciak z kapelą. 5 stycznia organizatorzy zapraszają do kościoła oo. jezuitów. Najpierw o godz. 18 Msza św., a po niej "Czuwanie z Mędrcami" koncert zespołu Holeviaters. W festiwal wpisano także 6 stycznia Mszę św. w sanktuarium Najświętszej Rodziny i Pokłon Trzech Króli, w ramach którego w samo południe rozpocznie się przemarsz z udziałem zespołów regionalnych, a także Mędrców ze Wschodu, w których role wcielają się aktorzy Teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza i wspólne kolędowanie przy góralskiej szopce przy Starym Kościółku. Tego samego dnia do Zakopanego przyjedzie bp Antoni Długosz, aby uświetnić VII Harendziańskie kolędowanie, także w ramach festiwalu.

Na festiwalu występowały już takie gwiazdy jak „Zakopower”, „Mazowsze”, Hanka Rybka z zespołem, Trebunie-Tutki, Joanna Słowińska, Nika Lubowicz, Kapela Hanki Wójciak, Artyści Piwnicy pod Baranami.

