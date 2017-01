Kraków: kup kawę – wspomóż dzieci z Afryki

Już po raz 6. Fundacja Kapucyni i Misje organizuje akcję „Cappuccino dla Afryki”. Inicjatywa wesprze dzieci z Ndim, Ngaoundaye i Bocaranga w Republice Środkowoafrykańskiej.

To właśnie w tych parafiach w Afryce swoją posługę pełnią kapucyńscy misjonarze. Szczególną opieką objęli zwłaszcza sieroty. Codziennie, zapewniając im posiłek, czesne oraz wyprawkę szkolną, pomagają około 1200 dzieciom. Pieniądze uzyskane z zaplanowanej akcji zostaną przeznaczone właśnie na zakup posiłków.

„Ty możesz delektować się pyszną kawą, ktoś inny będzie mógł dzięki temu zjeść ciepły posiłek” – brzmi hasło, którym krakowscy kapucyni zapraszają do udziału w akcji. Wspólne wypicie filiżanki doskonałej kawy będzie możliwe w dzień misyjny, 6 stycznia, w kawiarence zakonników przy ul. Loretańskiej 11 w Krakowie.

„Koszt takiego dziennego wyżywienia i nauki dla jednego dziecka w Republice Środkowoafrykańskiej wynosi 1 zł. Tak więc każda filiżanka kawy, którą nasi przyjaciele misji wypiją w uroczystość Objawienia Pańskiego, spowoduje, że dzieci z Afryki na pewno otrzymają ciepły posiłek” – tłumaczy Diana Bonowicz, dyrektor fundacji.

Oprócz wypicia kawy, przez cały dzień każdy chętny będzie mógł porozmawiać z misjonarzem, br. Robertem Wieczorkiem, który od 20 lat przebywa na misjach w Afryce. Przygotowano także ciekawą wystawę oryginalnych pamiątek przywiezionych z rejonów, na których posługują kapucyni, a także zdjęcia i filmy o trudnym życiu mieszkańców Czarnego Lądu.

Więcej informacji o akcji można znaleźć na stronie internetowej www.fundacja.kapucyni.pl oraz u jej koordynatora, br. Jerzego Steligi OFMCap pod numerem telefonu 504 225 267.

Misjonarze z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Krakowskiej posługują w Afryce od ponad 30 lat. Poza duchowym wsparciem, pomagają budować studnie, szkoły, szpitale oraz rozdają żywność i leki. Dożywianie osieroconych afrykańskich dzieci jest co roku finansowane ze sprzedaży kawy Cardinale Massaia, akcji „Cappuccino dla Afryki” odbywającej się w uroczystość Objawienia Pańskiego oraz inicjatywy „Wyślij pączka do Afryki” w tłusty czwartek.

