Podhale: w czwartek 5 stycznia pogrzeb ks. Gacka - wieloletniego ratownika GOPR

jg, Gliczarów, 2017-01-04

Pod długiej chorobie odszedł ks. Szczepan Gacek, ratownik GOPR. Swoją pasję do gór łączył z obowiązkami duszpasterskimi. Przez wiele lat był proboszczem podhalańskiej parafii w Gliczarowie Górnym.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 5 stycznia w Gliczarowie Górnym o godz. 11.00.

Ks. Szczepan Gacek przez wiele lat był ratownikiem Grupy Beskidzkiej GOPR, instruktorem ratownictwa górskiego, przewodnikiem górskim. Napisał wiele książek i publikacji. Był też kapelanem OSP Biały Dunajec, krótkofalowcem.

Jako wikary parafii pw. św. Marii Magdaleny w Poroninie został skierowany w lutym 1989 r. do

ośrodka duszpasterskiego w Gliczarowie Górnym. Po erygowaniu parafii w 1999 roku został jej pierwszym proboszczem.

"Cieszy również, że 99 proc. mieszkańców parafii uczestniczy w niedzielnej Mszy św. Odwiedzam też chorych, co z początku było trudne, bo uważano, że ksiądz idący z Panem Jezusem do chorego oznacza bliską śmierć" - mówił w wywiadzie dla "Gościa Niedzielnego". "Wspólnie z wiernymi dbamy o kościół. Żyjemy oszczędnie, dbamy bardziej o chwałę Bożą, a o materialną stronę parafii - w miarę możliwości" - podkreślał przed laty zmarły kapłan.

