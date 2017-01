Nie żyje s. Anna Magdalena Schwarzova - karmelitanka bosa

ar, rv, Kraków, 2017-01-04

Zmarła Anna Magdalena Schwarzova, urodzona w Czechach karmelitanka bosa. Siostra była więźniem reżimu nazistowskiego i komunistycznego. Pogrzeb odbędzie się w sobotę na cmentarzu Salwatorskim w Krakowie. Bp Grzegorz Ryś odprawi Mszę św. w intencji zmarłej w kościele karmelitanek bosych przy ul. Kopernika.

S. Anna Magdalena Schwarzova odeszła 2 stycznia, w wieku 95 lat.

Karmelitańska zakonnica była Czeszką. W 1985 r., prześladowana przez komunistyczne władze, tęskniąc za życiem zakonnym opuściła Czechosłowację i wstąpiła do klasztoru w Polsce.

S. Anna Magdalena nawrócenie przeżyła jako dorosła osoba i tym bardziej była wierna swoim przekonaniom. Związana z czeskim środowiskiem dysydenckim i katolickim, oskarżona o zdradę ojczyzny, spędziła siedem lat w komunistycznych więzieniach. Musiała opuścić swoją ojczyznę. W 1985 r. wyjechała do Polski, aby kontynuować upragnione życie zakonne, które rozpoczęła formalnie po wojnie.

W klasztorze karmelitanek bosych przy ul. Kopernika w Krakowie pozostała aż do śmierci.

