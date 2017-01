Podhale: Orszak Trzech Króli na Krupówkach (zapowiedź)

jg, Zakopane, 2017-01-04

Pokłon Trzech Króli będzie miał miejsce na zakopiańskich Krupówkach już 6 stycznia. Wezmą w nim udział górale w strojach regionalnych, turyści, a w role Mędrców ze Wschodu wcielą się aktorzy z Teatru Witkacego w stolicy polskich Tatr.

W samo południe, po Mszy św. o godz. 11 w sanktuarium Najświętszej Rodziny przy Krupówkach, zaplanowano przemarsz z udziałem zespołów regionalnych, a także Mędrców ze Wschodu do góralskiej szopki przy Starym Kościółku pw. Matki Bożej Częstochowskiej obok cmentarza na Pęksowym Brzyzku. - Zapraszamy wszystkich mieszkańców, turystów. Kto może, niech przybędzie w strojach regionalnych - mówi KAI Leszek Dorula, burmistrz Zakopanego.

III Orszak Trzech Króli w Chochołowie rozpocznie się Mszą świętą o godz. 11.00 w kościele parafialnym pw. św. Jacka w Chochołowie. Następnie orszak przejdzie na plac przed kościołem, a stamtąd do budynku szkoły podstawowej, gdzie odbędzie się wspólne kolędowanie oraz występ góralskich jasełek.

Orszak Trzech Króli w Rabce organizuje wspólnie Miejski Ośrodek Kultury, Burmistrz Miasta, parafia św. Teresy oraz Fundacja Orszak Trzech Króli. Początek o godz. 12. Uczestnicy spotkają się na Mszy św. w kościele św. Teresy, potem przejdą do amfiteatru w Parku Miejskim. Będzie tam wspólne kolędowanie z gorczańskim oddziałem Związku Podhalan, zespołami regionalnymi "Robcusie" i "Robcanie" oraz orkiestrą dętą OSP.

II Góralski Orszak Trzech Króli w Poroninie rozpocznie się od Mszy świętej o godz. 11.00. Następnie Orszak Trzech Króli przejdzie do Gminnego Ośrodka Kultury, aby pokłonić się Jezusowi w stajence. - Zapraszamy wszystkich, szczególnie dzieci, będziemy kolędować idąc za Trzema Królami ubranymi w barwne stroje. Tego dnia będzie można otrzymać papierową koronę na głowę, która jest atrybutem święta - mówi ks. Arkadiusz Zych z parafii w Poroninie.

W Ludźmierzu Trzej Mędrcy pojadą na koniach wraz z towarzyszącymi im królami, orszakami dworzan, dwórek, aniołków i pastuszków. Jasełka w wykonaniu dzieci ze SP w Krauszowie, będą naturalnym dopełnieniem Orszaku i odbędą się bezpośrednio po zakończeniu marszu w sali widowiskowej Domu Związku Podhalan. Marsz rozpocznie się po Mszy św. o godz. 11 w ludźmierskim sanktuarium.

Na południu archidiecezji krakowskiej Orszaki Trzech Króli odbędą się jeszcze w Spytkowicach, Makowie Podhalańskim, Suchej Beskidzkiej i Stryszawie.

