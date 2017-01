Trzej Królowie w retro samochodach

luk / bd, Kraków, 2017-01-05

Fot. pixabay.com

Już po raz siódmy 6 stycznia krakowskimi ulicami przejdą trzy Orszaki Trzech Króli symbolizujące poszczególne kontynenty – azjatycki, europejski oraz afrykański. W tym roku prowadzący je monarchowie będą się poruszać specjalnymi pojazdami w stylu retro.

Jak wyjaśnił Robert Kowalski z Fundacji Kacpra, Melchiora i Baltazara umieszczenie królów wyżej w odniesieniu do reszty orszaku spowoduje, że będą oni bardziej widoczni. „To wielkie świętowanie przy śpiewie kolęd! Przestrzeń do tego, by wyrazić naszą chrześcijańską radość z objawienia się Pana Boga nam, maluczkim! Do tej naszej radości zapraszamy wszystkich, bez względu na wiarę i głoszony światopogląd” – zachęcił do udziału w krakowskim orszaku.

Orszak Trzech Króli tradycyjnie wyruszy z trzech punktów miasta. Każda część orszaku będzie prowadzona przez innego króla z charakterystycznymi dla niego barwami chorągwi. Najstarszą trasą z Wawelu przejdzie orszak czerwony, europejski. Po Mszy św. w katedrze wawelskiej, która rozpocznie się o godz. 10:00, prowadzącego pochód króla powita kard. Stanisław Dziwisz. Potem wspólnie z mieszkańcami i turystami oraz towarzyszącym śpiewem Zespołu Pieśni i Tańca „Krakowiacy”, udadzą się za gwiazdą do Stajenki.

Orszak zielony, symbolizujący kontynent azjatycki, zbierze się na placu Sikorskiego o godz. 11:00 – chętni mogą wziąć udział w Mszach św. w kościele sercanek lub w kolegiacie św. Anny (godz. 10.00). Wśród pielgrzymów będzie harcował Lajkonik. Z kolei orszak afrykański, niebieski, wyruszy z placu Matejki – poprzedzi go Msza św. w kościele św. Floriana o godz. 9:30.

Wszystkie pochody dotrą do Stajenki, która będzie usytuowana na Rynku Głównym. Monarchowie przejdą w asyście swoich dworów – rolę rycerzy i dwórek będą odtwarzać uczniowie krakowskich szkół, a straż orszaku ustanowią rodzice dzieci w przebraniach pasterzy. Na scenie, na której tradycyjnie będzie żłóbek i Święta Rodzina, uczestnicy wraz z kard. Dziwiszem oddadzą pokłon nowonarodzonemu Dziecięciu. Całość zwieńczy wspólne kolędowanie.

Tradycyjnie Orszak wesprze także Dzieło Pomocy św. Ojca Pio, które od wielu lat pomaga wychodzić z bezdomności. Zebrane środki wspomogą utrzymanie tzw. mieszkań wspieranych, w których osoby i rodziny bezdomne uczą się samodzielności. Na potrzeby bezdomnych kwestować będą również stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Natomiast po orszaku Fundacja Kapucyni i Misje zaprasza do wspólnego wypicia kawy w klasztorze na ul. Loretańskiej – akcja wesprze afrykańskie misje zakonników.

Orszak Trzech Króli jest bezpośrednim nawiązaniem do zwyczaju wystawiania jasełek ulicznych. W marszu wątki tradycyjne łączą się z najbardziej aktualnymi, by pokazać, że przyjście Mesjasza sprzed 2 000 lat wciąż ma znaczenie dla współczesnego człowieka. Hasło tegorocznej edycji Orszaku Trzech Króli to: „Pokój i Dobro”.

