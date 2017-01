Wadowice: pastorałki w sali teatralnej, w której debiutował na scenie Karol Wojtyła (zapowiedź)

rk, Wadowice, 2017-01-05

Noworoczny koncert pastorałek odbędzie się w uroczystość Trzech Króli w sali teatralnej przy bazylice w Wadowicach. W miejscu tym, gdzie pierwsze sceniczne kroki stawiał gimnazjalista Karol Wojtyła, wadowickie Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II wręczy przedsiębiorcom wspierającym działalność papieskiego muzeum Certyfikaty Dobroczynności.

Jak poinformowała Anna Czajkowska, specjalista ds. marketingu w wadowickim muzeum, w widowisku muzycznym pt. „Kędyż Go szukać? Pastorałki z gwiazdami”, w reżyserii Krzysztofa Jędryska, wystąpią Magdalena Piotrowska, Anna Sokołowska-Alabrudzińska, Przemysław Branny, Dariusz Kordek i Łukasz Lech oraz gościnnie artysta operowy Jakub Oczkowski.

„Koncert będzie też okazją do podziękowania Maciejowi Koźbiałowi i Janowi Burkatowi - lokalnym przedsiębiorcom, którzy aktywnie wspierają działalność Muzeum” – dodała Czajkowska.

Koncert noworoczny jest kolejnym wydarzeniem organizowanym w sali teatralnej mieszczącej się w dawnej sali Domu Katolickiego przy pl. Jana Pawła II, naprzeciwko bazyliki pw. Ofiarowania NMP. W sali tej młody Karol Wojtyła występował publicznie, grając i reżyserując spektakle teatralne. Począwszy od 1936 r. wystawiano tutaj sztuki teatralne pod kierownictwem gimnazjalnego nauczyciela ks. infułata dra Edwarda Zachera. W tym okresie przyszły papież zadebiutował jako współreżyser przedstawienia „Nie-Boskiej Komedii”, w której zagrał jedną z głównych ról – Hrabiego Henryka. W 1937 r. pod kierownictwem wadowickiego wikarego i katechety, ks. Władysława Świżka, młodzież - w tym Karol Wojtyła - wystawiała kilkukrotnie Misterium Męki Pańskiej.

W 2015 r. sala teatralna w Domu Katolickim została wyremontowana. Przywrócono jej przedwojenny wygląd: ściany odzyskały pierwotny kolor i zdobienia, odświeżono parkiet, zainstalowano kinkiety z lat 30. ubiegłego wieku i poddano renowacji zachowane do dziś krzesła widowni.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/