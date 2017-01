Kraków: kolęda w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym

Bp Damian Muskus OFM odwiedził z tradycyjną kolędą małych pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu. Zwyczaj świątecznej wizyty duszpasterskiej metropolity krakowskiego i jego biskupów pomocniczych w tej placówce wprowadził kard. Franciszek Macharski, który po raz pierwszy odwiedził szpital w 1979 roku. W lipcu ub. roku podczas ŚDM wizytę cierpiącym dzieciom złożył papież Franciszek.

Kolęda w dziecięcym szpitalu rozpoczęła się od Liturgii Słowa w kaplicy, gdzie zgromadzili się pacjenci i pracownicy placówki. Bp Muskus został powitany przez dzieci w strojach kolędników, dyrektora szpitala dr. hab. Macieja Kowalczyka i dr. Andrzeja Grudnia. W krótkim słowie skierowanym do szpitalnej społeczności podkreślił, że Boże Narodzenie to czas radości i nadziei, potrzebnej zwłaszcza w miejscach, które są świadkami cierpienia, smutku i łez dzieci.

Przypomniał także klimat spotkania małych pacjentów szpitala z papieżem Franciszkiem. „To było niezwykle ważne przeżycie dla was, dla całego szpitala. Ojciec Święty wszedł do tego miejsca i poprzez przekaz medialny zwrócił uwagę całego świata na cierpienia dzieci. Cały świat mógł się też dowiedzieć o wielkich sukcesach tej placówki, która ratuje życie i zdrowie najmłodszych” - mówił.

„Ta kaplica jest sercem naszego szpitala i tu papież modlił się w milczeniu przed Najświętszym Sakramentem, który nieustannie jest adorowany od 2000 r. Ojciec Święty złożył także kwiaty pod łaskami słynącym obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy” - przypomniał w rozmowie z KAI kapelan szpitala ks. dr hab. Lucjan Szczepaniak SCJ.

Po nabożeństwie bp Muskus, w asyście dyrekcji szpitala, kapelana z zespołem duszpasterskim i kolędników, odwiedził wszystkie oddziały. W szpitalu przebywa obecnie kilkaset dzieci, które są leczone na 23 oddziałach. W salach czekali pacjenci, ich rodzice, lekarze i pielęgniarki. Biskup zatrzymywał się przy każdym z pacjentów, błogosławił maluchy i ich rodziców. Każdemu podarował obrazki, a w podziękowaniu za kolędę otrzymał kwiaty i prace własnoręcznie wykonane przez dzieci.

„To w życiu naszego szpitala bardzo ważne wydarzenie, bo wnosi ono radość i wzruszenie, daje także wiele nadziei, tak istotnej w tym miejscu” - skomentował ks. Szczepaniak.

O radosny klimat i oprawę muzyczną spotkania zadbał Zespół Regionalny „Dolina Popradu” z Piwnicznej-Zdroju, Chór Akademicki Ignatianum, zespół młodzieżowy z Zembrzyc oraz zespół muzyczny z Krakowa w strojach regionalnych. Łącznie przybyło ok. 40 kolędników.

Pierwsza kolęda w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym odbyła się z inicjatywy kard. Franciszka Macharskiego w 1979 r. Kard. Macharski otrzymał od małych pacjentów tytuł „Niezawodnego Przyjaciela”, gdyż w latach 1979-2005 tylko raz opuścił kolędę, gdy sam został szpitalnym pacjentem. W czasie swojej pasterskiej posługi, a także będąc na emeryturze, przybywał do szpitala w Prokocimiu kilkadziesiąt razy z wizytami oficjalnymi i prywatnie. Od 2006 r. z kolędą do szpitala dziecięcego przybywali kilkakrotnie kard. Stanisław Dziwisz oraz w jego imieniu: bp Jan Zając, bp Jan Szkodoń, bp Józef Guzdek, bp Grzegorz Ryś. W tym roku chore dzieci i ich opiekunów odwiedził po raz drugi bp Damian Muskus.

