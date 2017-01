Małopolska: sakralne dziedzictwo regionu dostępne za jednym kliknięciem myszki

Zabytkowe kościoły i klasztory, kaplice, pomniki nagrobne i inne dzieła sztuki sakralnej będą dostępne za jednym kliknięciem myszki dzięki projektowi „Sakralne dziedzictwo Małopolski”. Projekt w ciągu dwóch lat zrealizuje Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie dzięki wsparciu z funduszy europejskich.

Projekt „Sakralne dziedzictwo Małopolski” zakłada stworzenie portalu – zbioru cyfrowego prezentującego sakralne dziedzictwo Małopolski. „Znajdzie się tam łącznie 3319 w pełni zdigitalizowanych dzieł sztuki ze 168 obiektów sakralnych regionu – nie tylko obiektów, ale również ich wyposażenia, czyli obrazów, rzeźb, ołtarzy, ambon, chrzcielnic, złotnictwa, szat liturgicznych, malowideł ściennych, fresków oraz sztukaterii” – informuje Marta Przybyło z Biura Prasowego małopolskiego urzędu marszałkowskiego.

Kluczowym elementem przedsięwzięcia będzie też digitalizacja kościelnych dokumentów i materiałów archiwalnych i ich udostępnienie. Na platformę trafi m.in. 205 tys. zeskanowanych archiwaliów, pełnej digitalizacji zostanie poddanych 670 dzieł sztuki, a ponad 2,5 tys. już sfotografowanych egzemplarzy zostanie obrobionych graficznie i precyzyjnie opisanych.

„Niezwykle bogate dziedzictwo sakralne Małopolski zasługuje na zebranie w jednym miejscu, szczegółowe opisanie i szerokie udostępnienie. Ten projekt będzie ważny na wielu polach: informatycznym, edukacyjnym, artystycznym, naukowym i rozwoju turystyki” – mówi wicemarszałek województwa małopolskiego Stanisław Sorys, który wspólnie z rektorem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ks. prof. Wojciechem Zyzakiem podpiszę stosowną umowę w najbliższy poniedziałek.

„W ramach projektu stworzony zostanie także program do zarządzania tymi zbiorami, zostanie zakupiony sprzęt fotograficzny, informatyczny, serwerowy i macierzowy. Przeprowadzone zostaną również prace adaptacyjne pomieszczeń przeznaczonych na pracownię digitalizacji” – czytamy w komunikacie prasowym.

Koszt całego zadania szacowany jest na prawie 4,7 mln zł. Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 to prawie 4 mln zł. Portal ma być gotowy w październiku 2019 roku.

