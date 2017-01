Gliczarów Górny: uroczystości pogrzebowe księdza - ratownika i przewodnika górskiego

jg, Gliczarów Górny, 2017-01-05

Ratownicy i przewodnicy górscy towarzyszyli w ostatniej drodze zmarłemu w środę ks. Szczepanowi Gackowi. Uroczystości pogrzebowe kapłana archidiecezji krakowskiej odbyły się 5 stycznia w Gliczarowie Górnym koło Bukowiny Tatrzańskiej. Przewodniczył im bp Jan Szkodoń, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się od Mszy św. w parafialnym kościele, w którym przez 25 lat duszpasterzował zmarły ks. Szczepan Gacek. Żegnał go m.in. kolega z roku ks. Józef Morawa. Słowo pożegnalne w imieniu przewodników i ratowników TOPR wygłosił także ratownik i przewodnik Apoloniusz Rajwa.

- Twoich dokonań na niwie górskiej jest tak wiele, gdyż poza posługą kapłańską, miałeś w życiu wiele pasji, z których prawie wszystkie wiązały się z górami - turystyka, przewodnictwo, ratownictwo, narciarstwo, krótkofalarstwo. Przez te pasje starałeś się trafić do każdego, by poprzez piękno gór i przyrody pokazać drogę wiodącą do Stwórcy - mówił ratownik górski.

Apoloniusz Rajwa przypominał również, że ks. Gacek był autorem wielu publikacji. - Z tych naszych wieloletnich spotkań pozostaną wspomnienia, gdyż były one budujące, dające wiele otuchy i nadziei, oraz to co zdążyłeś napisać - mówił. Wśród ważnych tytułów zmarłego kapłana znalazły się m.in. "Modlitewnik dla ratowników górskich" czy "Słowo Boże dla ludzi gór" oraz "Sacrum na szlakach tatrzańskich".

Piotr Bąk, starosta tatrzański obecny na uroczystościach pogrzebowych przypomniał z kolei, że ks. Szczepan Gacek przez wiele lat angażował się w akcje dostarczania w konspiracji materiałów religijnych do Czechosłowacji, które grupka górali dostarczała przez tatrzańskie szlaki. W tym okresie kapłan był wikarym w zakopiańskiej parafii na Chramcówkach.

Do Gliczarowa Górnego przyjechało wielu ratowników tworzących Grupę Beskidzką GOPR ze Szczyrku i Bielska Białej. To właśnie w Szczyrku, będąc tam na parafii, ks. Szczepan rozpoczął swoją przygodę z ratownictwem górskim i przewodnictwem. Jeden z ratowników odczytał okolicznościowy list burmistrza Szczyrku, Adama Byrdy.

Kapłana żegnali także krótkofalowcy, których ks. Gacek był kapelanem i organizował zjazdy w Gliczarowie. - Już nie usłyszymy na falach eteru SP9VRJ. Za każdym razem żegnałeś się z nami pozdrowieniem "Szczęść Boże" - mówił jeden z krótkofalowców.

W ostatnim pożegnaniu zmarłego kapłana wzięli udział bardzo licznie mieszkańcy Gliczarowa, obecny był wójt Gminy Biały Dunajec, delegacje z pocztami sztandarowymi Związku Podhalan, OSP, GOPR, TOPR, szkół i innych organizacji, jednostek oraz instytucji.

Zmarłego kapłana, oprócz rzeszy wiernych i najbliższej rodziny, na cmentarz odprowadzili bardzo liczni duchowni z dekanatu Białka Tatrzańska, reprezentujących parafie na Podhalu i inne wspólnoty. Dojechali także koledzy z roku seminaryjnego ks. Gacka. Ostatnią modlitwę na cmentarzu poprowadził ks. bp Jan Szkodoń oraz ks. infułat Stanisław Olszówka, wieloletni proboszcz parafii Najświętszej Rodziny w Zakopanem i dziekan zakopiański.

Wierni przynieśli niezliczone wieńce i wiązanki kwiatów. Podczas ostatniej ziemskiej drogi ks. Szczepana przygrywała kapela góralska. Wszystkim za obecność i gorliwą modlitwę podziękował ks. Andrzej Rafacz, obecny proboszcz parafii w Gliczarowie. Warto dodać, że Gliczarów żegnał ks. Szczepana opadami śniegu i prawdziwym zimowym krajobrazem. Z tej podhalańskiej miejscowości rozciąga się jeden z najpiękniejszych krajobrazów na Tatry.

Ks. Szczepan Gacek zmarł po długiej i ciężkiej chorobie, w krakowskim Hospicjum św. Łazarza. Miał 69 lat.

