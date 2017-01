Zakopane: jutro prawosławne nabożeństwo w kościele na Pęksowym Brzyzku

jg, Zakopane, 2017-01-05

Kard. Stanisław Dziwisz zgodził się na odprawienie w Zakopanem specjalnego nabożeństwa dla turystów zza wschodniej granicy, którzy 6 stycznia będą obchodzić Boże Narodzenie. Na miejsce wspólnej modlitwy wyznaczono stary kościółek na Pęksowym Brzyzku.

Nabożeństwo będzie celebrował ks. Jarosław Antosiuk, proboszcz parafii prawosławnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie. - W ramach ekumenizmu nasz kardynał od kilku lat zezwala prawosławnym na korzystanie z zakopiańskiej świątyni – mówi ks. Bogusław Filipiak, proboszcz parafii pw. Świętej Rodziny, w której granicach leży kościółek położony przy cmentarzu na Pęksowym Brzyzku. Początek prawosławnego nabożeństwa zaplanowano na godz. 16.

Od kilku lat na początku roku do Zakopanego przyjeżdża najwięcej turystów z Ukrainy, Białorusi i Rosji. Goście ze Wschodu spędzają pod Tatrami prawosławne i greckokatolickie święta Bożego Narodzenia.

Chrześcijanie wschodni Boże Narodzenie świętują przez trzy dni. Pierwszego dnia wspominają narodzenie Chrystusa, drugiego życie Matki Boskiej, a trzeciego - pierwszego męczennika - św. Szczepana.

Goście zza wschodniej granicy przybywają do Zakopanego drogą lądową, ale także wybierają transport lotniczy. Samoloty czarterowe lądują na lotnisku w słowackim Popradzie, które jest oddalone od stolicy polskich Tatr zaledwie 60 km.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/