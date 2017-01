Miętusowo: ojcowie biali z Afryki na Podhalu

jg, Miętusowo, 2017-01-06

Ojcowie biali odwiedzili w ramach wizyty duszpasterskiej i propagowania misji Zespół Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem na Podhalu. Uczestnicy spotkania z misjonarzami mieli okazję dotknąć skóry węża, przymierzyć stroje typowe dla Afrykańczyków i poznać typowe dla tego kontynentu instrumenty.

Spotkanie prowadził o. Mariusz Bartuzi ze Zgromadzenia Misjonarzy Afryki, zwanych ojcami białymi.

- Mija 10 lat od kiedy zostałem posłany z misjami do Afryki, chciałem wam podziękować za ten dar modlitwy przez ten okres. Tworzymy razem jedną wielką wspólnotę chrześcijańską. Nigdy jej wartości nie można przeceniać - podkreślał o. Mariusz.

Młodym góralom pokazał wiele symboli, m.in. figurę zwaną Makonde. "Obrazuje ona właśnie wspólnotę, każdy na pniu drzewa wykonuje różne czynności. Każdy z każdym jest ze sobą w jakiś sposób połączony. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda" - mówił o. Bartuzi.

Wielką radość zakonnik sprawił dzieciom wyciągając skórę z węża, którą uczniowie chętnie dotykali. Niektórzy z nich przebrali się też w afrykańskie stroje. Zakonnik pokazał także instrumenty typowe dla mieszkańców kontynentu.

Misjonarz przekazał ponadto kilka ciekawostek dotyczących, np. liturgii Mszy św. w Afryce. "Wyobraźcie sobie, że nie ma tam pana organisty, a śpiew prowadzi bardzo rozśpiewany chór. Do tego jeszcze dochodzi taniec. Tam Eucharystia jest niezwykle radosna. Oni to przeżywają w swoich sercach, a potem w taki właśni sposób wyrażają" - podkreślał o. Bartuzi. Opowiedział też o powiedzonkach afrykańskich, które nieco różnią się od naszych, a wynikają z położenia geograficznego afrykańskich krajów. Pokazywał także na mapie, w których krajach pracował, studiował.

Mali górale mogli w czasie spotkania oglądać specjalną wystawę, którą przygotowali ojcowie biali. Była też możliwość zabrania różnych materiałów o Zgromadzeniu Misjonarzy Afryki. Na zakończenie ks. katecheta Karol Paluch poprosił misjonarza o błogosławieństwo i wspólną modlitwę w intencji powołań misyjnych.

O. Mariusz Bartuzi pochodzi z Ratułowa koło Czarnego Dunajca. Miejscowość należy do parafii NMP Królowej Polski w Cichem-Miętustwie. Święcenia kapłańskie przyjął w Krakowie w lipcu 2006 r. z rąk bpa Józefa Guzdka.

Zgromadzenie Misjonarzy Afryki założył w 1868 roku arcybiskup Algieru, późniejszego kardynała Karola Lavigerie. Obecnie w zakonie ojców białych jest ponad 1900 duchownych, w tym 20 Polaków - ojców i braci studentów, działalnością misyjną obejmują 24 kraje afrykańskie. Szczegóły dotyczące misji i historii zakonu można znaleźć na stronie: http://www.ojcowiebiali.misje.pl albo www.ojcowiebiali.prv.pl.

