Podhale: Orszak Trzech Króli na Krupówkach i z flagami ŚDM w Rabce

jg, ZAKOPANE, 2017-01-06

Orszak Trzech Króli przeszedł przez znany deptak w Zakopanem - Krupówki. Z kolei w Rabce uczestnicy orszaku nieśli flagi ŚDM. W Ludźmierzu Mędrcy ze Wschodu jechali na koniach.

W Zakopanem w samo południe, po Mszy św. o godz. 11 w sanktuarium Najświętszej Rodziny przy Krupówkach, rozpoczął się przemarsz z udziałem zespołów regionalnych a także Mędrców ze Wschodu do góralskiej szopki przy Starym Kościółku pw. Matki Bożej Częstochowskiej obok cmentarza na Pęksowym Brzyzku. Tam odbyło się kolędowanie, w którym wzięli udział Ukraińcy z Odessy.

Rabka była dzisiaj bardzo kolorowa. Mieszkańcy nie dali się zimie i chętnie wzięli udział w Orszaku Trzech Króli. Początek miał miejsce w samo południe. Uczestnicy spotkali się na Mszy św. w kościele św. Teresy, potem przeszli do amfiteatru w Parku Miejskim. Komitet organizacyjny ŚDM z Rabki przyniósł flagi Światowych Dni Młodzieży, które powiewały na samym początku orszaku. W Parku Miejskim odbywało się wspólne kolędowanie z gorczańskim oddziałem Związku Podhalan, zespołami regionalnymi "Robcusie" i "Robcanie" oraz orkiestrą dętą OSP.

Orszak Trzech Króli w Rabce zorganizował wspólnie Miejski Ośrodek Kultury, Burmistrz Miasta, parafia św. Teresy oraz Fundacja Orszak Trzech Króli.

W Ludźmierzu Trzej Mędrcy jechali na koniach wraz z towarzyszącymi im królami, orszakami dworzan, dwórek, aniołków i pastuszków. Pierwszym przystankiem na trasie był ołtarz polowy, gdzie Trzej Królowie przynieśli figury Mędrców ze Wschodu i ustawili w szopce.

- Jesteśmy posłani od Gaździny Podhala, aby głosić dobrą nowinę o Bożym Narodzeniu. Nasza radość jest w tym roku szczególna, bo to czas kiedy tu w Ludźmierzu rozpoczynamy świętowanie 20-lecia pobytu papieża Jana Pawła II w sanktuarium Matki Boskiej Ludźmierskiej - mówił ks. Jerzy Filek, proboszcz i kustosz ludźmierski.

Jasełka w wykonaniu dzieci ze SP w Krauszowie były naturalnym dopełnieniem Orszaku i odbyły się bezpośrednio po zakończeniu marszu w sali widowiskowej Domu Związku Podhalan. Podczas Orszaku przygrywała będzie kapela "Podhalanie" i orkiestra OSP.

III Orszak Trzech Króli w Chochołowie rozpoczął się Mszą świętą o godz. 11.00 w kościele parafialnym pw. św. Jacka w Chochołowie. Następnie orszak przeszedł na plac przed kościołem, a stamtąd do budynku szkoły podstawowej, gdzie odbyło się wspólne kolędowanie oraz występ góralskich jasełek.

Górale z Poronina przeszli w II Góralskim Orszaku Trzech Króli. Po Mszy świętej dzieci, młodzież i dorośli założyli korony i dołączyli do barwnego orszaku. Śpiewając kolędy, za Mędrcami wszyscy poszli do stajenki na terenie Gminnego Ośrodka Kultury. W tym roku do orszaku dołączyła młodzież z Białorusi, uczestniczący w festiwalu Zimowa Bajka w Tatrach. Przy szopce razem z zespołem Regle wszyscy kolędowali Bożej Dziecinie.

Niemal w każdym Orszaku Trzech Króli wzięli udział nie tylko mieszkańcy poszczególnych miejscowości, ale także przedstawiciele władz samorządowych. O bezpieczeństwo uczestników orszaku na Podhalu dbali strażacy, straż miejska i policja.

Na południu archidiecezji krakowskiej Orszaki Trzech Króli odbyły się jeszcze w Spytkowicach, Makowie Podhalańskim, Suchej Beskidzkiej i Stryszawie.

