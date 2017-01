W przyszłym tygodniu pierwszy etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o św. Faustynie

pra, Kraków, 2017-01-07

W ponad 230 szkołach z całej Polski w dniach 12-13 stycznia 2017 roku odbędzie się pierwszy - szkolny etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o św. Siostrze Faustynie.

„W czwartek, 12 stycznia, o 14.30 uczniowie gimnazjum będą rozwiązywać ciekawe testy. Następnego dnia (piątek) o tej samej porze zmagania konkursowe podejmą uczniowie liceum i technikum” – informuje s. Elżbieta Siepak ZMBM, rzeczniczka Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Wyniki pierwszego etapu konkursu będą ogłoszone do 25 stycznia a najlepsi uczniowie przejdą do etatu rejonowego, który odbędzie się 28 lutego w siedmiu miastach: Kraków, Łódź, Magdalenka, Wałbrzych, Toruń, Wałcz, Radom. Finał zaplanowano w Krakowie na 7 kwietnia 2017 roku.

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o życiu i misji św. siostry Faustyny, pogłębienie wiedzy o nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego w formach, które przekazała, oraz kształtowanie postawy ufności względem Boga i miłosierdzia wobec bliźnich.

Na laureatów konkursu czekają bardzo atrakcyjne nagrody, m.in. indeksy na kilka wyższych uczelni w Polsce – w Warszawie, Krakowie, Toruniu, trzydniowa pielgrzymka śladami św. siostry Faustyny, a także nagrody książkowe i dyplomy.

Więcej informacji: www.konkurs.faustyna.pl.

Honorowy patronat nad konkursem objął rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, a patronat medialny dwadzieścia redakcji prasowych, radiowych i telewizyjnych – m.in. Katolicka Agencja Informacyjna.

