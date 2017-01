Medal św. Brata Alberta m.in. dla s. Małgorzaty Chmielewskiej i Marcina Gortata

Marcin Gortat, s. Małgorzata Chmielewska, Marek Piekarczyk, Krzysztof Orzechowski i rodzina państwa Tomalów zostali laureatami Medalu św. Brata Alberta za rok 2016, przyznawanego za niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym.

Koszykarz Marcin Gortat został wyróżniony za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz za zaangażowanie i pomoc podopiecznym Fundacji im. Brata Alberta. Gortat prowadzi własną fundację ale dołączył także m.in. do akcji „Zbuduj z Bratem Albertem”, której celem była budowa domu pomocy społecznej dla niepełnosprawnych dzieci z domu dziecka w Łodzi.

Za pracę na rzecz osób niepełnosprawnych oraz za wieloletnią pomoc osobom bezdomnym, chorym i samotnym laureatką Medalu została s. Małgorzata Chmielewska. „Bardzo niekonwencjonalna siostra zakonna” – powiedział o s. Chmielewskiej ks. Isakowicz-Zaleski. „Od dziesiątek lat zajmuje się osobami wykluczonymi. To jest żeńskie wydanie Brata Alberta” – dodał kapłan.

Rodzina państwa Tomalów została wyróżniona za przekazanie domu w Nieszawie, w którym został utworzony Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz z zaburzeniami psychicznymi. Na cześć ich tragicznie zmarłego syna dom nazwano „Szymonówka”.

Dwa medale przyznano artystom, bo – jak podkreślił ks. Isakowicz-Zaleski – św. Brat Albert też był artystą. Za działalność artystyczną na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych został uhonorowany muzyk Marek Piekarczyk. „To jest prawdziwy przyjaciel osób niepełnosprawnych” – powiedziała o laureacie Anna Dymna.

Drugim nagrodzonym artystą jest Krzysztof Orzechowski, który przez wiele lat pomagał w organizacji Przeglądów Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych „Albertiana” w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, którego był dyrektorem. Został wyróżniony także za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wręczenie Medali Świętego Brata Alberta odbędzie się 13 marca 2017 r. w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie w trakcie XVII Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych „Albertiana” 2017, organizowanego przez fundacje Anny Dymnej „Mimo Wszystko” i Brata Alberta, które współorganizują wydarzenie.

Medal św. Brata Alberta, ustanowiony w 1997 r., przyznawany jest przez Fundację im. Brata Alberta za niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym. Dotychczasowymi laureatami są m.in. kard. Franciszek Macharski, premier Jerzy Buzek, prof. Zbigniew Brzeziński, bp Jan Chrapek, Anna Dymna, kard. Stanisław Dziwisz, prof. Andrzej Zoll.

Medal przedstawiający św. Brata Alberta przytulającego dzieci zaprojektował Krzysztof Sieprawski, podopieczny Schroniska dla Niepełnosprawnych w Radwanowicach.

