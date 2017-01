Sakralne dziedzictwo Małopolski będzie lepiej promowane

kana, Kraków, 2017-01-09

Umowę na projekt „Sakralne dziedzictwo Małopolski” podpisali 9 stycznia w Sali Senackiej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie wicemarszałek województwa małopolskiego Stanisław Sorys i rektor uczelni ks. prof. Wojciech Zyzak. Celem projektu jest m.in. zwiększenie zainteresowania obiektami sakralnymi oraz dalszy rozwój turystyki pielgrzymkowej w regionie.

Na projekt „Sakralne dziedzictwo Małopolski” ma składać się portal, który będzie zawierał cyfrowe zbiory 3391 dzieł sztuki z ponad 160 obiektów sakralnych z terenu Małopolski. Prace mają odbywać się w 48 miejscowościach. Ważnym elementem ma być także digitalizacja dokumentów kościelnych i materiałów archiwalnych wraz z ich udostępnieniem.

Na platformie ma znajdować się również 205 tys. zeskanowanych archiwaliów z trzech miejsc: Krakowskiej Kapituły Katedralnej, Kurii Metropolitalnej i Archiwum Archidiecezji Lwowskiej. Dzięki cyfrowej archiwizacji dzieła sztuki zostaną zabezpieczone przed zniszczeniem i zapomnieniem.

- Dziś ocenia się uczelnie pod względem rozwoju potencjału badawczego. Granty tutaj wychodzą na pierwszy plan, dlatego cieszymy się z tego projektu - mówił rektor UPJPII ks. prof. Wojciech Zyzak. Podkreślił, że nowo podpisana umowa jest dla uczelni ogromną szansą na promocję oraz rozwój naukowy.

- Naszym celem jest pokazanie dzieł sztuki sakralnej w kontekście duchowym, religijnym, historycznym i intelektualnym w miejscach, do których zostały stworzone. Chcemy pokazać szerokiemu gronu odbiorców dzieła sztuki w powiązaniu z fundatorami, włodarzami świątyni, artystami i rzemieślnikami - zaznaczył opiekun projektu dr Józef Skrabski z Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJP II.

Wicemarszałek województwa małopolskiego Stanisław Sorys podkreślił, że jednym z celów projektu jest zwiększenie zainteresowania obiektami znajdującymi się w Beskidzie Niskim i Sądeckim oraz dalszy rozwój turystyki pielgrzymkowej. Rocznie województwo małopolskie odwiedza ponad 14 mln turystów. Znaczna część to pielgrzymi odwiedzający takie miejsca, jak Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, Sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach, Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską i Oświęcim.

Nad stworzeniem portalu będzie pracowało 30 osób. Koszt całego zadania oszacowano na prawie 4,7 mln zł, a dotacja z funduszy europejskich sięga prawie 4 mln zł. Portal zostanie uruchomiony w październiku 2019 r.

