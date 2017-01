Biskupi seniorzy i pomocniczy archidiecezji krakowskiej dziękują za posługę kard. Dziwisza

„Pragniemy podziękować Księdzu Kardynałowi za Jego trwanie z nami i pośród nas, za Jego: W górę serca. Za to, że starał się, aby dom biskupa był domem duchownych i świeckich, a diecezja stawała się coraz bardziej rodziną” – piszą biskupi seniorzy i pomocniczy archidiecezji krakowskiej w specjalnym Słowie przed uroczystością dziękczynienia za posługę pasterską kard. Stanisława Dziwisza.

W sobotę 21 stycznia, w Sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach, odbędzie się uroczystość dziękczynienia za posługę pasterską kard. Stanisława Dziwisza w archidiecezji krakowskiej. Z tej okazji do wiernych specjalne Słowo wystosowali biskupi seniorzy i biskupi pomocniczy.

Jak napisali krakowscy biskupi, modlitewne spotkanie będzie okazją do wyrażenia wdzięczności kard. Stanisławowi Dziwiszowi „za lata pełnienia przez niego pasterskiej posługi, za głoszenie Słowa Bożego, sprawowanie Eucharystii, udzielanie sakramentu bierzmowania, kapłaństwa, za serdeczność i dobroć dla kapłanów, osób konsekrowanych i świeckich, za niezliczone spotkania modlitewne”. Autorzy listu przypominają, że kard. Dziwisz pełnił swoją posługę pasterską w parafiach, w domach zakonnych, sanktuariach, na szlakach pielgrzymek.

„Był otwarty na rodziny, młodzież, samotnych i chorych, na ruchy religijne i wspólnoty apostolskie, na ludzi nauki i kultury. Trudno jest wymienić wszystkie działania, miejsca, grupy i osoby, których Ksiądz Kardynał przyjął, wsparł jako Ojciec i Pasterz swoim słowem i modlitwą” – czytamy w Słowie biskupów seniorów i biskupów pomocniczych, które we wszystkich kościołach archidiecezji krakowskiej zostanie odczytane w niedzielę 15 stycznia 2017 r.

Krakowscy biskupi piszą, że ich wdzięczność obejmuje nie tylko 11 lat służby w Krakowie, ale także 27 lat, które kard. Dziwisz przeżył u boku świętego Jana Pawła II, kiedy przybliżał „postać i nauczanie Świętego Rodaka”. „Pragniemy podziękować Księdzu Kardynałowi za Jego trwanie z nami i pośród nas, za Jego: W górę serca. Za to, że starał się, aby dom biskupa był domem duchownych i świeckich, a diecezja stawała się coraz bardziej rodziną” – czytamy w okolicznościowym Słowie krakowskich hierarchów.

Uroczystość 21 stycznia w Sanktuarium na Białych Morzach ma być także podziękowaniem za Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” – szczególne dzieło kard. Dziwisza – oraz Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.

„Dziękując za każde dobro, będziemy się modlić o zdrowie i siły dla Księdza Kardynała, by mógł jeszcze przez wiele lat być świadkiem Chrystusa, przedłużeniem życia i posługi świętego Jana Pawła II” – piszą krakowscy biskupi seniorzy i pomocniczy.

Do udziału we wspólnym dziękczynieniu hierarchowie zapraszają delegacje dekanatów i wspólnot parafialnych archidiecezji krakowskiej wraz ze swoimi duszpasterzami, zakony żeńskie i męskie, osoby konsekrowane, dzieci, młodzież, studentów, duszpasterstwa, organizacje i stowarzyszenia katolickie, bractwa i ruchy. Zaproszenie skierowane jest także ludzi nauki i kultury oraz do wszystkich mieszkańców Krakowa i archidiecezji krakowskiej.

„Niech nasza dziękczynna modlitwa w Sanktuarium św. Jana Pawła II będzie także ważną cząstką przygotowania do ingresu nowego Metropolity. Niech wyprosi Kościołowi Krakowskiemu i Arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu światło i moc Ducha Świętego, opiekę Matki Najświętszej i wstawiennictwo św. Jana Pawła II” – apelują krakowscy hierarchowie.

Na 28 stycznia zaplanowany jest ingres do katedry wawelskiej nowego biskupa diecezjalnego abp. Marka Jędraszewskiego. Zastąpi on na stolicy św. Stanisława Biskupa i Męczennika kard. Stanisława Dziwisza, który był metropolitą krakowskim przez ponad 11 lat.

Tydzień przed ingresem, w sobotę 21 stycznia, w Sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach, Kościół krakowski, wraz ze swoim dotychczasowym pasterzem, chce dziękować Bogu za lata posługi kard. Dziwisza w archidiecezji. Uroczystość rozpocznie się o godz. 11.00.

