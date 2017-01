Kraków: studenci podziękowali kard. Dziwiszowi za jego posługę

luk, Kraków, 2017-01-12

W środowy wieczór w kolegiacie św. Anny w Krakowie odbyło się doroczne kolędowanie duszpasterstw akademickich z kard. Stanisławem Dziwiszem. W czasie wydarzenia żacy podziękowali hierarsze za 11 lat posługi na urzędzie metropolity krakowskiego oraz zadali mu dwa nurtujące ich pytania.

Wdzięczność za „wsparcie i ojcowskie towarzyszenie oraz modlitwę, czas i serce” studenci wyrazili kardynałowi symbolicznym bukietem jedenastu czerwonych róż. Następnie zadali mu pytania, z których jedno dotyczyło rady jak nie stracić sensu słów papieża Franciszka, który podczas Światowych Dni Młodzieży zachęcał młodych do „zejścia z kanapy”.

Ustępujący metropolita podkreślił, że młodzież musi wziąć los w swoje ręce, ale nie w sposób rewolucyjny, tylko odpowiedzialny i na miarę swoich możliwości. Przypomniał przy tym jak wiele ważnych wartości wniosło lipcowe święto młodych w Polsce w serca wierzących.

„Proszę Was, abyście do tego wracali, by te dni nie przeszły. Bo one mogą stać się programem duszpasterstwa, a także programem dla całej Polski, zwłaszcza dziś, kiedy Polska jest podzielona, skłócona w parlamencie. Jesteśmy zgorszeni tą sytuacją. Potrzeba nam tego, co było na Światowych Dni Młodzieży. Potrzeba nam jedności i miłości” – zaapelował.

Drugie pytanie dotyczyło odczuć, które towarzyszyły kard. Dziwiszowi, kiedy Jan Paweł II został wyniesiony na ołtarze. Odpowiadając na nie, hierarcha wskazał, że w papieżu Polaku imponowała ludziom prostota połączona z głębią ducha.

„Jego beatyfikacja i kanonizacja była wyczekiwana przez ludzi na całym świecie – nie tylko chrześcijan, ale także osoby innych wyznań. Czekałem na ten moment i ja. Mamy pośrednika moi drodzy, który czuwa nad nami. Jak macie jakieś problemy – wiedzcie, że on was zrozumie. Mówię z doświadczenia” – powiedział kard. Dziwisz.

Przybyli studenci cieszyli się, że w tak radosny i jeszcze świąteczny sposób mogą podziękować kardynałowi za jego posługę. „To dla mnie podsumowanie zeszłego roku, zwłaszcza Światowych Dni Młodzieży – kiedy to właśnie kard. Stanisław przewodniczył nam, młodym. Cieszymy się, że możemy tu być i wspólnie z nim wychwalać Nowonarodzonego” – powiedziała Magdalena Kiwior z DA Pijarów.

Spotkanie zakończyło łamanie opłatkiem i wspólne kolędowanie, które poprowadziły schole poszczególnych duszpasterstw akademickich.

