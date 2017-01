UPJPII w Krakowie: 17 dyplomów doktora, 6 – doktora habilitowanego i 2 dyplomy profesora

pra, Kraków, 2017-01-12

Z okazji 620 rocznicy powołania Wydziału Teologicznego w Akademii Krakowskiej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie odbyły się 11 stycznia promocje akademickie. 17 osobom wręczono dyplomy doktora, 6 osobom – dyplomy doktora habilitowanego a dwie osoby odebrały dyplomy profesora zwyczajnego.

„620 lat temu, 11 stycznia 1397 roku papież Bonifacy IX podpisał bullę „Eximiae devotionis affectus”. Rozpoczynają ją słowa „niezwykłego przywiązania uczucie”, co można tłumaczyć, jako nadzwyczajne oddanie. A więc niezwykłego przywiązania uczucie, jakie król Polski Władysław i królowa Jadwiga okazują nam i Kościołowi rzymskiemu – czytamy w uzasadnieniu. To właśnie z uwagi na to przywiązanie, na oddanie papież Bonifacy zgodził się na utworzenie Wydziału Teologicznego w Krakowie – przypomniał w słowach homilii w kolegiacie św. Anny w Krakowie ks. prof. Jacek Urban. – Podpisana przez papieża bulla wyznaczała konkretne cele związane z utworzeniem Wydziału Teologicznego, a były nimi: rozszerzenie wiary chrześcijańskiej, pomnażanie sprawiedliwości i ludzkiej pomyślności – przywołujmy je, rozważajmy, a tym samym spełnimy zadanie jakie wraz z darem Wydziału Teologicznego od Boga otrzymaliśmy” – zakończył dziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII.

17 osobom wręczono dyplomy doktora. Wielki Kanclerz uczelni, kard. Stanisław Dziwisz wręczył dyplomy doktora habilitowanego 6 osobom, zaś ks. prof. dr hab. Jacek Urban i ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak odebrali dyplomy profesora zwyczajnego.

Po Mszy św. złotymi medalami za długoletnią służbę przyznanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej zostali uhonorowani: wieloletnia pracownica administracji Wydziału Teologicznego Stanisława Bujakowska i ks. prof. dr hab. Jan Machniak. Złotymi medalami „Zasłużony dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie” wyróżnieni zostali Rafał Budnik i Michał Góra docenieni m.in. jako pomysłodawcy i współorganizatorzy cyklu międzynarodowych konferencji „Rola Kościoła Katolickiego w procesie integracji europejskiej”.

Ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, rektor UPJPII podziękował wszystkim za obecność i uczestnictwo w uroczystości, szczególnie ciepłe słowa skierował do kard. Stanisława Dziwisza dziękując mu nie tylko za przewodniczenie Eucharystii, ale za 11 lat opieki i troski nad uczelnią, za „ogromną przychylność i wsparcie dla wszystkich działań podejmowanych przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie”.

Ksiądz rektor podziękował także kard. Dziwiszowi za pomoc przy staraniach władz uczelni zmierzających do przekształcenia Papieskiej Akademii Teologicznej w Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie jak również za zaangażowanie w utworzenie na Uniwersytecie Wydziału Prawa Kanonicznego oraz skuteczną pomoc w pomyślnym zakończeniu postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa uczelni Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI.

„Za niestrudzone popularyzowanie w Polsce i za granicą myśli i nauczania św. Jana Pawła II oraz podejmowanie rozlicznych działań upamiętniających pontyfikat tego wielkiego Polaka – patrona naszego uniwersytetu” – dziękował ks. prof. Zyzak.

Kard. Stanisław Dziwisz przypomniał, że dbanie o uczelnię jest obowiązkiem Wielkiego Kanclerza, ale była mu ona bliska ze wszech miar jeszcze w Rzymie, za sprawą papieża Jana Pawła II, któremu bardzo leżały na sercu losy tej właśnie uczelni. To, że jest dzisiaj uniwersytetem, to też było myślą Jana Pawła II, kontynuowaną później przez papieża Benedykta XVI. Kardynał mówił o wielkiej życzliwości papieża Benedykta, wspomniał jak podczas wizyty w Pradze z daleka go zawołał mówiąc „Zwyciężyliśmy, jest uniwersytet!”. „Niech się ta uczelnia, tak wspierana przez papieży, dalej rozwija, a ja będę śledził z boku, z całą życzliwością, bo przecież też jestem doktorem tejże uczelni” – zakończył hierarcha.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/