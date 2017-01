Wieliczka: jutro wręczenie honorowego obywatelstwa kard. Dziwiszowi

luk, Kraków, 2017-01-13

Uroczystość nadania Honorowego Obywatelstwa Królewskiego Górniczego Wolnego Miasta Wieliczka kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi odbędzie się jutro w Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym "Solne Miasto" w Wieliczce (ul. Kościuszki 15). Wyróżnienie zostało przyznane jako podziękowanie za Światowe Dni Młodzieży w Polsce.

Wydarzenie, które rozpocznie się o godz. 17.30 uświetni występ chórów "Camerata", "Lutnia", Chóru im. Jana Pawła II ze Strumian oraz połączonych chórów szkół muzycznych I stopnia z Wieliczki i Gdowa.

Ponadto zaprezentowany zostanie także koncert pt. "Miserere" w wykonaniu Moniki Węgiel i Tadeusza Szlenkiera z towarzyszeniem Orkiestry Obligato pod dyr. Jerzego Sobeńki.

W uchwale z 10 listopada ubiegłego roku wieliccy radni i burmistrz Wieliczki, Artur Kozioł, podkreślili, że wyróżnienie jest nadane ustępującemu metropolicie krakowskiemu „za wybór miejsca oraz za pracę i trud włożone w budowanie największego miasta młodych, jakim stał się Campus Misericordiae mieszczący się na terenie Miasta i Gminy Wieliczka”.

Ten sam tytuł otrzymał także papież Franciszek. "Honorowe Obywatelstwo Miasta Wieliczka dla Ojca Świętego zostanie wręczone w Watykanie. Wizyta planowana jest na miesiąc luty" - poinformował Artur Kozioł.

Zasłużeni dołączyli do grona 4 poprzednich honorowych obywateli miasta, czyli św. Jana Pawła II, kard. Franciszka Macharskiego, byłego wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza oraz kapelana wielickich górników Ludwika Kurowskiego.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/