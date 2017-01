Kraków: trwa jubileuszowy Nowohucki Konkurs Kolęd i Pastorałek

luk, Kraków, 2017-01-14

W pallotyńskiej parafii Matki Bożej Pocieszenia trwa X Nowohucki Konkurs Kolęd i Pastorałek. Wydarzenie zgromadziło rekordową liczbę uczestników - do Nowej Huty przybyło blisko 450 śpiewających.

Organizatorzy wydarzenia podkreślają, że 10 lat trwania konkursu to niewątpliwie sukces. "Poziom artystyczny wzrasta z roku na rok. Widzimy duży rozwój uczestników, którzy powracają do nas co roku coraz bardziej profesjonalnie przygotowani, co najwyżej zmieniając kategorie wiekowe" - opisała Agnieszka Jucha.

Zainteresowanie tegorocznym konkursem przekroczyło wszelkie oczekiwania. Zgłosiło się 133 wykonawców w 4 kategoriach: soliści, duety, zespoły oraz chóry czy schole. Uczestnicy na konkurs przybyli najczęściej z województwa małopolskiego i śląskiego.

Śpiewający przyznawali, że wykonywanie kolęd to wyjątkowy sposób, by przedłużyć świąteczną atmosferę. „Lubię śpiewać, a do tego konkursu jestem bardzo przywiązana. To już taki stały element okresu świątecznego, kiedy możemy z innymi radośnie pokolędować, ciesząc się z narodzin Chrystusa, a przy okazji realizować swoje pasje” – powiedziała Dominika Szyszka z Rabki-Zdroju.

Dla laureatów przygotowano specjalne nagrody wydawnicze. Ponadto każdy z uczestników otrzymuje pamiątkowy dyplom oraz zdjęcie przedstawiające go podczas wykonywania utworu, które na miejscu przygotowują i ozdabiają logiem konkursu organizatorzy.

Organizatorem i gospodarzem X Nowohuckiego Konkursu Kolęd i Pastorałek jest Fundacja nowohuckie.PL i parafia Matki Bożej Pocieszenia w Krakowie.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/