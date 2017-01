Ponad 2 mln pielgrzymów w Kalwarii Zebrzydowskiej

md / bd, Kalwaria Zebrzydowska, 2017-01-14

Fot. YouTube

Ponad 2 mln pielgrzymów z całego świata odwiedziło w 2016 roku sanktuarium pasyjno-maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej – poinformował br. Samuel Portka OFM, kierownik centrum obsługi pielgrzymów i turystów. Najważniejszym wydarzeniem w życiu kalwaryjskiego sanktuarium były Światowe Dni Młodzieży.

Liczniejsze niż tradycyjnie były także obchody największych odpustów w tym miejscu: Wielkiego Tygodnia i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Światowe Dni Młodzieży, wiele pielgrzymek przechodzących przez kalwaryjską Bramę Miłosierdzia, długie kolejki do konfesjonałów, cudowny Obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej na spotkaniu z młodymi i papieżem Franciszkiem – miniony rok w Kalwarii Zebrzydowskiej był intensywny i bogaty w wydarzenia.

Rok Miłosierdzia wzbudził ogromne pragnienie nawiedzenia kalwaryjskiego sanktuarium w sercach wielu pielgrzymów z kraju i zagranicy. Liczniejsze niż zwykle były tradycyjne obchody najważniejszych dni w Kalwarii: Wielkiego Tygodnia i sierpniowego odpustu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Misterium Wielkiego Piątku i uroczystości odpustu sierpniowego zgromadziły każdorazowo ponad sto tys. pątników.

Liczne były również coroczne pielgrzymki, wśród których największą stała się Pielgrzymka Rodzin Archidiecezji Krakowskiej pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza. Upłynęła ona w duchu Roku Miłosierdzia oraz dziękczynienia za kanonizację Matki Teresy z Kalkuty i ważne wydarzenia w życiu Kościoła w Polsce: Światowe Dni Młodzieży i 1050-lecie Chrztu Polski.

Kilkadziesiąt tysięcy rodzin modliło się tego dnia za polskie rodziny i małżeństwa. „Trzeba jednak wyraźnie powiedzieć, że w tym roku Kalwaria należała przede wszystkim do młodych. Pielgrzymowali harcerze, wolontariusze ŚDM, odbyła się peregrynacja symboli ŚDM, przybywały do Kalwarii liczne grupy młodzieży z różnych zakątków Polski, a także sporo zagranicznych wspólnot” – podkreśla br. Samuel Portka.

Kulminacja przypadła w tygodniu Światowych Dni Młodzieży. Włosi, Francuzi, Hiszpanie, ale także pielgrzymi z dalekiego Gabonu, Filipin, Tajwanu czy Argentyny nawiedzali sanktuarium w tym czasie. W ciągu tygodnia ŚDM oraz kolejnych dni już po zakończeniu spotkania młodych po kalwaryjskich Dróżkach wędrowało kilkadziesiąt tysięcy osób, wnosząc radość, entuzjazm wiary i energię.

Historycznym wydarzeniem w dziejach sanktuarium była peregrynacja Kalwaryjskiej Ikony Matki Bożej do Krakowa, na spotkanie z młodzieżą i papieżem Franciszkiem w Tauron Arenie, na zakończenie Światowych Dni Młodzieży. Prosili o to sami młodzi w czasie pielgrzymki wolontariuszy ŚDM do Kalwarii Zebrzydowskiej. To wyjątkowa sytuacja, bo Matka Boża w swoim cudownym Wizerunku opuszczała mury kalwaryjskiej bazyliki zaledwie kilka razy. Od tego czasu kopię cudownego wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej można uczcić w Kaplicy Kapłańskiej Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.

W Uroczystość Matki Bożej Kalwaryjskiej 13 sierpnia kard. Stanisław Dziwisz poświęcił obraz, który umieszczono w kaplicy, gdzie znajduje się m.in. płyta z grobu św. Jana Pawła II.

Gospodarze kalwaryjskiego sanktuarium prowadzą kolejne remonty i prace konserwatorskie w zabytkowym kompleksie klasztoru i dróżek. Trwa budowa baszty, która będzie łączyła dwa budynki mieszkalne dla pielgrzymów: Dom św. Franciszka z Asyżu i Dom św. Jana z Dukli. W baszcie zostanie zamontowana winda, dzięki której ułatwiony dostęp do obu budynków będą miały osoby niepełnosprawne i w podeszłym wieku. Znajdą się tam także trzy pomieszczenia, w których będzie można organizować mniejsze spotkania.

Kontynuowana jest budowa nowoczesnej auli multimedialnej na 250 osób, służącej wykładom, konferencjom i innym spotkaniom dla większych grup.

