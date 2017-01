Kard. Dziwisz honorowym obywatelem Wieliczki

luk / bd, Wieliczka, 2017-01-15

Fot. Eliza Bartkiewicz/episkopat.pl

W sobotę wieczorem odbyła się uroczystość nadania Honorowego Obywatelstwa Królewskiego Górniczego Wolnego Miasta Wieliczka kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi. "Nigdy nie zapomnimy tego, co przeżyliśmy i na co patrzył cały Kościół, i cały świat w Brzegach, podczas nocnego czuwania na Campus Misericordiae " - powiedział ustępujący metropolita krakowski.

Odbierając wyróżnienie kard. Dziwisz podkreślił, że Wieliczka zajmuje ważne miejsce w świadomości mieszkańców Polski. Wskazał, że od wielu lat Królewskie Górnicze Wolne Miasto Wieliczka ma w swojej koronie wyjątkowy klejnot - kopalnię soli.

"Dziś możemy powiedzieć, że od 2016 roku Wieliczka ma w swej koronie jeszcze jeden drogocenny klejnot. Tym klejnotem jest Światowy Dzień Młodzieży na jej ziemi" - ocenił.

Kardynał przyznał, że decyzja Rady Miejskiej w Wieliczce o wyróżnieniu zaskoczyła go i ceni ją sobie tym bardziej, że nawiązuje ona do wspólnej pracy podczas przygotowywania spotkania młodych chrześcijan na wielickich ziemiach. "Stanęliśmy wobec ogromnego wyzwania i dziś możemy powiedzieć, że podołaliśmy" - podkreślił.

Burmistrz Wieliczki, Artur Kozioł, podziękował Honorowemu Obywatelowi za niezliczone spotkania na terenie gminy. Wskazał również jak wiele trudów kard. Dziwisz podjął podczas organizacji Światowych Dni Młodzieży w Polsce.

"Próbujemy i staramy się zawsze dołączyć do Ciebie Księże Kardynale i stanąć razem z Tobą przy boku św. Jana Pawła II, ale musimy przyznać, że nie jest to łatwe. Mówisz, że idziesz na emeryturę, a my przy Twojej energii czujemy się od Ciebie wolniejsi i słabsi. Choć czasem chodzimy na siłownię, biegamy, w rzeczywistości brakuje nam Twojej energii i pomysłów" - powiedział podczas uroczystości burmistrz.

W uchwale z 10 listopada ubiegłego roku wieliccy radni i burmistrz wskazali, że wręczone dziś wyróżnienie jest nadane ustępującemu metropolicie krakowskiemu „za wybór miejsca oraz za pracę i trud włożone w budowanie największego miasta młodych, jakim stał się Campus Misericordiae mieszczący się na terenie Miasta i Gminy Wieliczka”.

Ten sam tytuł otrzymał także papież Franciszek. "Honorowe Obywatelstwo Miasta Wieliczka dla Ojca Świętego zostanie wręczone w Watykanie. Wizyta planowana jest na miesiąc luty" - poinformował Artur Kozioł.

Obaj wyróżnieni pod koniec 2016 roku dołączyli do grona 4 poprzednich honorowych obywateli miasta, czyli św. Jana Pawła II, kard. Franciszka Macharskiego, byłego wojewody krakowskiego Tadeusza Piekarza oraz kapelana wielickich górników Ludwika Kurowskiego.

Kard. Stanisław Dziwisz przez wiele lat pełnił posługę osobistego sekretarza św. Jana Pawła II. Od 2005 r. sprawował urząd metropolity krakowskiego. Papież Franciszek 8 grudnia ubiegłego roku przyjął jego rezygnację, a na nowego ordynariusza archidiecezji krakowskiej wyznaczył abp. Marka Jędraszewskiego.

