Burmistrz Wieliczki uhonorowany Orderem św. Sylwestra

luk, Wieliczka, 2017-01-15

Papież Franciszek odznaczył burmistrza Wieliczki Artura Kozioła Orderem św. Sylwestra. Wyróżnienie dla włodarza wręczył w imieniu Ojca Świętego kard. Stanisław Dziwisz, podczas sobotniego Spotkania Noworocznego w Wieliczce.

Ustępujący metropolita krakowski we wrześniu ubiegłego roku wysłał do Ojca Świętego list, w którym podkreślił wielki wkład, determinację i odwagę burmistrza Kozioła, w przygotowaniu Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

"Godnym największej uwagi działaniem pana burmistrza było ogromne wsparcie Kościoła przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, poprzez przeprowadzenie na Campus Misericordiae w Brzegach budowy infrastruktury terenowej oraz bardzo aktywne przygotowywanie uroczystości, która przeszła do historii Polski i Kościoła jako miejsce spotkania Ojca Świętego Franciszka i ponad 2 milionowej społeczności pielgrzymów z całego świata" - napisał kard. Dziwisz.

W piśmie adresowanym do papieża Franciszka, kardynał zauważył również, że pełniąc od trzech kadencji urząd burmistrza, Artur Kozioł aktywnie wspiera na terenie gminy działalność lokalnych parafii w sferze odnowy zabytków sakralnych oraz promuje charytatywne działania we współpracy z Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Wymienił zwłaszcza zaangażowanie gminy w stworzenie realizacji we współpracy z krakowską Caritas „Strefy Miłosierdzia” na Campus Misericordiae z domem miłosierdzia oraz magazynem żywności, które poświęcił papież Franciszek 31 lipca 2016 r.

"Proszę przekazać moje podziękowanie Ojcu Świętemu. Z pełnym wzruszeniem, dumą i radością, wzruszeniem dla całej mojej rodziny, bardzo dziękuję - powiedział po otrzymaniu orderu Artur Kozioł, dodając, że jest to wyróżnienie dla całej wielickiej społeczności.

Order św. Sylwestra (Ordo Sancti Silvestri Papae) ustanowił w 1841 r. papież Grzegorz XVI. Wyróżnienie nadawane jest osobom świeckim, także niekatolikom, za aktywność w dziele apostolskim, wybitne zasługi w pracy zawodowej lub osiągnięcia w różnych dziedzinach nauki i sztuki. Order św. Sylwestra jest jednym z pięciu odznaczeń przyznawanych przez papieży.

