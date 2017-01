Pogrzeb śp. ks. Mieczysława Malińskiego 24 stycznia

pra, Kraków, 2017-01-16

Pogrzeb zmarłego 15 stycznia ks. Mieczysława Malińskiego odbędzie się 24 stycznia. Uroczystościom będzie przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz – poinformował ks. Piotr Studnicki, rzecznik archidiecezji krakowskiej.

We wtorek 24 stycznia o godz. 11.00 sprawowana będzie Msza św. w intencji śp. ks. Mieczysława Malińskiego w kościele sióstr wizytek, a o godz. 13.00 odbędzie się pogrzeb na cmentarzu na Salwatorze. Uroczystościom będzie przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz – poinformował ks. Piotr Studnicki, rzecznik archidiecezji krakowskiej.

Kaznodzieja, pisarz i publicysta, przyjaciel Jana Pawła II zmarł 15 stycznia w Krakowie w wieku 93 lat.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/