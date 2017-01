Ks. Studnicki o śp. ks. Malińskim: odszedł człowiek o szerokich horyzontach

pra, Kraków, 2017-01-16

„Odszedł człowiek o szerokich horyzontach, kapłan otwarty na ludzi, gotowy do rozmowy ze wszystkimi. Znacząca osobowość w środowisku krakowskim” – napisał o zmarłym w niedzielę 15 stycznia, śp. ks. Mieczysławie Malińskim ks. Piotr Studnicki, rzecznik archidiecezji krakowskiej.

W komunikacie o śmierci i pogrzebie ks. Mieczysława Malińskiego rzecznik archidiecezji krakowskiej przypomniał o znajomości Zmarłego z Karolem Wojtyłą, której początki sięgają czasów Jana Tyranowskiego, od którego obaj zdobywali formację duchową i poznawali mistyków chrześcijańskich. „W ten sposób uczyli się świadomego zaangażowania w Kościół, a z czasem odkryli powołanie do kapłaństwa” – napisał ks. Studnicki.

Rzecznik archidiecezji krakowskiej zwrócił uwagę, że ks. Maliński znany był ze swej oryginalnej lapidarności. „Gdy abp Karol Wojtyła został kardynałem, ks. Maliński wysłał mu telegram: „Karol, trzymaj się! Amen” – wspomina ks. Studnicki.

Ks. Mieczysław Maliński – kapłan archidiecezji krakowskiej, znany kaznodzieja i pisarz zmarł w niedzielę 15 stycznia w godzinach popołudniowych w swoim mieszkaniu w Krakowie-Podgórzu. Miał 93 lata.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 24 stycznia i będzie im przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz: o godz. 11.00 Msza św. w kościele sióstr wizytek przy ul. Krowoderskiej 16 w Krakowie, o godz. 13.00 pochowanie na Cmentarzu Salwatorskim.

