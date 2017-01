Kraków: 21 stycznia trzecie spotkanie w ramach kontynuacji rekolekcji ŚDM

luk, Kraków, 2017-01-16

Już w sobotę 21 stycznia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie odbędzie się kolejna odsłona rekolekcji „Ogień dla nas i całego świata”. O darze rady opowiedzą bracia ze wspólnoty Taizé - brat Marek i brat John.

Spotkanie w temacie kolejnego daru Ducha św. rozpocznie się 21 stycznia o godz. 16:30. Najpierw z zaproszonymi gośćmi porozmawiają Mateusz Ochman, Tomasz Adamski oraz Monika Rybczyńska. Następnie o godz. 18:00 odprawiona zostanie Msza św., po której nastąpi konferencja oraz modlitwa uwielbienia.

Prelegentami trzeciej już odsłony rekolekcji „Ogień dla nas i całego świata” będą brat Marek i brat John ze wspólnoty Taizé. "O jaki ogień chodzi? O ogień bardzo szczególny - ten, który nigdy nie wygasa. Może być czasem w nas przytłumiony albo nawet przykryty grubą warstwą popiołu, ale zawsze się w nas pali. Będziemy szukać jak rozpalić, rozniecić ten ogień, by także inni mogli się nim ogrzać" - zachęcili do udziału w wydarzeniu w filmiku na kanale YouTube bracia.

Ponadto w spotkaniu czynnie uczestniczyć będą przedstawiciele grupy Taizé z Jezuickiego Duszpasterstwa Akademickiego WAJ, którą zaprezentuje film oraz świadectwo.

Osoby z całej Polski i świata mogą uczestniczyć w wydarzeniu przez transmisję online – na stronie www.krakow2016.com i na kanale YouTube oraz za pośrednictwem Radia Profeto.pl

Kolejne spotkania w ramach nowego cyklu przewidziano na 11 lutego, 11 marca, 8 kwietnia i 13 maja. Gościem lutowej odsłony rekolekcji będzie kard. Luis Antonio Tagle z Filipin.

