Wadowice: ruszyła wielka nowenna przed uroczystością św. Józefa

rk, Wadowice, 2017-01-19

W sanktuarium św. Józefa „Na Górce” w Wadowicach 18 stycznia rozpoczęła się tradycyjna dziewięciotygodniowa wielka nowenna, poprzedzająca uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, która przypada w tym roku 20 marca. Nowenna sięga swymi korzeniami czasów św. o. Rafała Kalinowskiego, odnowiciela życia karmelitańskiego i założyciela wadowickiego klasztoru.

18 stycznia podczas porannej Mszy św., której w ramach nowenny przewodniczył ks. inf. Jakub Gil, poświęcono w sanktuarium odnowiony ołtarz Matki Bożej Szkaplerznej. Wieczornej Eucharystii przewodniczył ks. prałat Stanisław Jaśkowiec i księża z parafii Ofiarowania NMP w Wadowicach. Przez kolejne środy do 15 marca będą przybywać inni kapłani z wiernymi z Wadowic i okolicy, aby czcić przybranego ojca Jezusa Chrystusa.

Nowenna do św. Józefa odprawiana jest w wadowickim klasztorze niezmiennie od 122 lat. Co tydzień przyciąga rzesze wiernych. W każdą środę o godzinie 8.00 i 18.00 celebrowana jest uroczysta Msza św. z kazaniem i nabożeństwem. Przed liturgią odczytywane są podziękowania i prośby oraz odmawiana Koronka do św. Józefa.

Jak przypomina o. Szczepan Praśkiewicz OCD, kronikarz wadowickiego klasztoru karmelitów bosych, nowenna sięga swymi korzeniami czasów św. o. Rafała Kalinowskiego, odnowiciela życia karmelitańskiego i założyciela wadowickiego klasztoru.

W 1882 r. przeorem klasztoru w Czernej został św. Rafał Kalinowski (1835-1907) – były powstaniec styczniowy i katorżnik Sybiru. Stał się on filarem odnowy życia karmelitańskiego w Polsce. W 1892 roku założył w Wadowicach nowy klasztor, miejsce formacji zgłaszających się powołań.

„Zakonnik przywiózł ze sobą do nowej placówki figurkę św. Józefa, a w ołtarzu głównym prowizorycznej kaplicy, jaką urządzono przed wybudowaniem obecnego kościoła pw. św. Józefa, umieścił obraz Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem, dar sióstr karmelitanek bosych z Krakowa-Wesołej, pochodzący ze skasowanego po powstaniu styczniowym klasztoru wileńskiego, co dla o. Rafała, wilnianina z urodzenia, nie było bez znaczenia” – zaznaczył o. Praśkiewicz.

To właśnie o. Rafał zainicjował w 1895 roku w Wadowicach wielką, dziewięciośrodową nowennę przed uroczystością św. Józefa. Tymczasem w latach 1897-1899 został wybudowany nowy kościół klasztorny. W retabulum głównego ołtarza centralne miejsce zajął obraz św. Józefa w całej postaci z Dzieciątkiem na lewej ręce i z lilią w prawej, o wymiarach 1,30 na 2,75 m. Namalował go na zamówienie o. Rafała malarz Franciszek Bergman z Czech.

19 marca 2004 roku kardynał Franciszek Macharski nałożył pierścień papieski na obraz świętego Józefa i nadał wadowickiemu kościołowi tytuł „Sanktuarium św. Józefa”.

Kulminacyjnym momentem nowenny jest uroczystość świętego Józefa, przypadająca w tym roku 20 marca. Uroczystą sumę odpustową w wadowickim sanktuarium odprawi w tym roku krakowski biskup pomocniczy Damian Muskus.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/