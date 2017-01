Kraków: Mężczyźni św. Józefa o intymności

luk, Kraków, 2017-01-19

W środę wieczorem w Krakowie odbyło się kolejne comiesięczne spotkanie Mężczyzn św. Józefa. Zagadnienie intymności i współżycia małżeńskiego poruszył Grzegorz Latuszek, mąż i ojciec czwórki dzieci, wiele lat zaangażowany w poradnictwo rodzinne.

Jak wskazał prelegent, cytując św. Jana Pawła II, małżeństwo jest powrotem do utraconego raju. „Pomimo nagości nie ma zagrożenia, żadnego lęku. Nie odczuwamy względem siebie żadnego strachu” – opisał.

Doradził zgromadzonym mężczyznom, by szukali odpowiedniego klucza do przeżywania sfery seksualnej w związku małżeńskim. Podkreślił, że nie jest nim nastawienie na przyjemność. „Ona ma być efektem ubocznym. Głównym kierunkiem jest obdarowywanie drugiego człowieka, w waszym wypadku waszych żon. One potrzebują właśnie waszego daru czasu, pieszczot, czułości. I to właśnie łamanie męskich szybkich potrzeb w tym zakresie jest największym darem” – powiedział.

Latuszek zaznaczył, że seks małżeński jest wyjątkowym językiem mówienia o miłości. „Im więcej mamy odpowiednich kanałów komunikacyjnych z żoną, tym głębsze jest współżycie, tym bardziej radosne i satysfakcjonujące, a my możemy się z nią spotkać na poziomie duchowym” – tłumaczył.

Dodał, że u kobiet współżycie jest zależne od przebiegu dnia i niezbędne jest zrozumienie jej w tym zakresie oraz wykorzystanie najważniejszego organu seksualnego mężczyzny, czyli rozumu. Unaocznił konkretnymi przykładami jak ważne jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa żonie – zarówno w kwestii miejsca współżycia, jak i wspierania ją podczas rozeznawania okresów płodności czy w sytuacji zajścia w nieplanowaną ciążę.

Mówca stwierdził, że sama wiedza o wymienionych aspektach tej części wspólnego życia nie wystarczy. Że zdarzają się kryzysy, nie tylko w sferze seksualnej, kiedy pozostaje tylko modlitwa, bo żadne inne działania nie są efektywne. „Nie można myśleć o Panu Bogu jak o policjancie, który tylko pilnuje czy jesteśmy porządnymi katolikami. On jest dobry i zawsze można Go wezwać na ratunek. I co najważniejsze – zawsze pomaga! – powiedział na zakończenie prelekcji.

Mężczyźni św. Józefa to grupa mężczyzn, którzy poprzez modlitwę i refleksję chcą wzrastać w Bożej wizji męskości oraz odkrywać miejsce mężczyzny w rodzinie i społeczeństwie. W Krakowie spotykają się oni cyklicznie w każdą trzecią środę miesiąca w parafii św. Józefa w Rynku Podgórskim.

