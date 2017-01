IV Kongres Nowej Ewangelizacji w listopadzie w Częstochowie

Mateusz Warda (KAI), Kraków, 2017-01-19

Sprawy związane z organizacją IV Ogólnopolskiego Kongresu Nowej Ewangelizacji były tematem spotkania Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji, które odbyło się w Krakowie 18 stycznia 2017 r. w siedzibie Alpha Polska. Kongres odbędzie 23-26 listopada 2017 roku w Częstochowie, dzień po zakończeniu rekolekcji biskupów na Jasnej Górze.

Tematyka tego wydarzenia, odbywającego się pod hasłem: „Matura czy inicjacja chrześcijańska?”, poświęcona będzie przygotowaniu do Sakramentu Bierzmowania.

Kongres składać się będzie z części rekolekcyjno-formacyjnej, wykładowej, a także z paneli dyskusyjnych dotyczących sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Uczestnicy wezmą także udział w 8 warsztatach dla ewangelizatorów poświęconych współczesnym nowym metodom i narzędziom pracy z młodymi przygotowującymi się do sakramentu bierzmowania.

Ważnym elementem Kongresu będzie także ewangelizacja miasta.

Uczestnicy spotkania Zespołu zajęli się również sprawą organizacji III edycji Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów, odbywającej się w cyklu 4 modułów zaplanowanych na lata 2017-2019. Pierwszy moduł OSE odbędzie się jesienią 2017 r. w Krakowie.

Członkowie Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji omówili kwestie Ogólnopolskich Rekolekcji Sióstr Zakonnych, inicjatywy „24 godziny dla Pana”, Kongresów Nowej Ewangelizacji dla polonii w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii, które są przygotowywane we współpracy z Polską Misją Katolicką w tych krajach oraz Święta Ubogiego, ustanowionego przez papieża Franciszka w niedzielę poprzedzającą Uroczystość Chrystusa Króla.

Zespół KEP ds. Nowej Ewangelizacji powstał decyzją Konferencji Episkopatu Polski podjętą na 356 Zebraniu Plenarnym w dniach 14-16 października 2011 r. Jego przewodniczącym jest bp Grzegorz Ryś. O inicjatywach Zespołu można przeczytać również na stronie internetowej.

