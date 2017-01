Kraków: debata międzyreligijna „Budujmy mosty”

kak, Kraków, 2017-01-20

Jaki powinno wyglądać życie osoby wierzącej? Jakimi zasadami powinien kierować się wyznawca religii? Czy istnieje życie po śmierci? Na te i inne pytania szukano odpowiedzi podczas II debaty międzyreligijnej „Budujmy mosty”, która odbyła się w Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie.

W czwartek, 19 stycznia, na terenie Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie odbyła się II debata międzyreligijna "Budujmy mosty”. Temat tegorocznego spotkania brzmiał: "Na granicy" - życie i śmierć w ujęciu judaizmu, islamu i chrześcijaństwa”.

Do debaty zostali zaproszeni: dominikanin o. Paweł Gużyński, imam Janusz Aleksandrowicz z Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Kruszynianach oraz rabin Boaz Pash z krakowskiej społeczności żydowskiej. Spotkanie moderował dr hab. Przemysław Turek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- Ludzie w ogóle nie znają innych religii. Mają szczątkowe informacje, na podstawie których budują swoją opinię. Z mojego punktu widzenia jest to obraz bardzo uproszczony i krzywdzący, dlatego jesteśmy tutaj i debatujemy na tematy związane z religią - mówił dr hab. Przemysław Turek. Jak podkreślił, jedną z zasad takich debat jest zaproszenie przedstawicieli przynajmniej trzech różnych religii, aby każdy mógł przekazać informacje społeczności, która przychodzi ich posłuchać.

Prelegenci zmierzyli się z pytaniami dotyczącymi zagadnień z pogranicza życia i śmierci: Jak powinno wyglądać życie osoby wierzącej? Jakimi zasadami powinien kierować się praktykujący wyznawca religii? Czy jest coś po śmierci? Nie zabrakło także pytań dotyczących wyzwań współczesności, takich jak wojna czy terroryzm. Spotkały się one z największym zainteresowaniem słuchaczy.

- Dla mnie osoby, które zabijają, nosząc pas szahida, to po prostu chorzy umysłowo ludzie - mówił imam Aleksandrowicz. - Koran mówi wyraźnie, że kto zabija jedną osobę, to tak, jakby zabijał całą ludzkość. Nie wiem, jak oni mogą myśleć, że dzięki zabiciu kogoś wejdą do raju - tłumaczył zebranym.

Głos zabrał także o. Gużyński, który mówił o właściwej postawie chrześcijan wobec terroryzmu: - Ten, kto przygotowuje się do chrztu, musi zadeklarować gotowość do wybaczenia krzywd. Wiemy, że w praktyce wygląda to zgoła inaczej - zaznaczył.

Zastanawiano się także nad tym, czy jest możliwe pokojowe współistnienie różnych religii na świecie. - Tak naprawdę to od człowieka zależy, czy potrafi rozmawiać z drugą osobą. Religia ma tutaj znaczenie drugorzędne - mówił imam Aleksandrowicz.

Zaproszeni goście odpowiadali także na liczne pytania publiczności. Najwięcej miejsca poświęcono tematyce życia po śmierci, piekła oraz kwestii zmartwychwstania ciała.

- Zapominamy, że wyznawcy innych religii są obecni w naszym kraju od wieków. A to, co teraz się dzieje na ścianie wschodniej, jest próbą zniszczenia pewnej tradycji współżycia i współpracy kultur, która zawsze była naszą wizytówką - podsumował spotkanie dr hab. Turek.

Tegoroczna debata została zorganizowana przez Bliskowschodnie Koło Naukowe UJ oraz Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Inicjatorem spotkań jest Bartosz Duszyński, doktorant IBiDW, a samo wydarzenie jest częścią projektu naukowego „Bardzo Bliski Wschód”, który ma na celu przybliżenie tematyki dialogu międzyreligijnego.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/