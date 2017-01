Dziś Kościół krakowski dziękuje kard. Dziwiszowi za 11 lat posługi

luk, Kraków, 2017-01-21

Przed południem w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie rozpocznie się Msza św. dziękczynna za posługę kard. Stanisława Dziwisza w archidiecezji krakowskiej. Eucharystia będzie transmitowana przez TVP Info.

"Dziękując za każde dobro, będziemy się modlić o zdrowie i siły dla Księdza Kardynała, by mógł jeszcze przez wiele lat być świadkiem Chrystusa, przedłużeniem życia i posługi świętego Jana Pawła II" - podkreślili biskupi seniorzy i biskupi pomocniczy archidiecezji, zapraszając do udziału w dzisiejszym wydarzeniu wiernych.

Uroczysta Eucharystia rozpocznie się o godz. 11:00. Słowo wprowadzające na początku Mszy św. wypowie biskup Jan Zając, kustosz honorowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie. Słowa wdzięczności w imieniu poszczególnych stanów Kościoła wygłoszą prof. Wojciech Nowak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa, oraz ks. prałat Jan Kabziński, prezes Centrum Jana Pawła II.

Kard. Stanisław Dziwisz jest 76. biskupem na katedrze św. Stanisława w Krakowie. Został mianowany na urząd metropolity krakowskiego 3 czerwca 2005 r. przez papieża Benedykta XVI. Paliusz otrzymał 29 czerwca, zaś 27 sierpnia odbył się jego liturgiczny ingres do Katedry na Wawelu. 24 marca 2006 r. otrzymał kapelusz kardynalski.

Ustepujący metropolita krakowski należy do Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. W Krakowie gościł dwóch papieży: Benedykta XVI w 2006 r. i Franciszka w 2016 r. Przewodniczył pracy komitetu organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży, które w lipcu 2016 r. zgromadziły w Krakowie ponad 2 miliony młodych ludzi z ponad 180 krajów świata.

W czasie swojej ponad 11-letniej posługi kard. Dziwisz wyświęcił 191 księży diecezjalnych i zakonnych oraz odwiedził niemal wszystkie parafie archidiecezji krakowskiej. Erygował 30 nowych parafii, 8 rektoratów oraz kapelanię cmentarną na Batowicach. Hierarcha inicjował i wspierał także procesy beatyfikacyjne i kanonizacyjne, m.in. św. Jana Pawła II, św. Szymona z Lipnicy, bł. s. Klary Ludwiki Szczęsnej czy bł. ks. Władysława Bukowińskiego.

Kardynał jest niezwykłym kustoszem i promotorem dziedzictwa św. Jana Pawła II. To z jego inicjatywy w październiku 2008 r. w Krakowie na Białych Morzach rozpoczęto budowę Centrum "Nie lękajcie się!" oraz Sanktuarium św. Jana Pawła II, które hierarcha poświęcił 16 października 2016 r. W sanktuarium znajdują się relikwie papieskiej krwi oraz skrwawiona sutanna Jana Pawła II, którą nosił w dzień zamachu 13 maja 1981 r.

Kard. Dziwisz jest także pomysłodawcą i współzałożycielem Instytutu Dialogu Międzykulturowego im Jana Pawła II w Krakowie, który rozpoczął działalność w styczniu 2009 r. Dzięki niemu w 2009 r. zorganizowano Konkres dla Pokoju "Asyż w Krakowie" oraz doszło do wykupu domu w Wadowicach, w którym w dzieciństwie mieszkał Karol Wojtyła i przekazania go archidiecezji. W kwietniu 2014 r. w budynku tym otwarto nowoczesne Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II. Staraniem kardynała w 2009 r. został powołany Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Hierarcha jest współzałożycielem Fundacji Jana Pawła II oraz Centrum Dokumentacji i Studium Pontyfikatu w Rzymie. Dziedzictwo nauczania Jana Pawła II starał się również upowszechniać poprzez opublikowane książki: „Świadectwo” i „U boku Świętego”. Na podstawie bestselleru „Świadectwo” powstał film o tym samym tytule.

Kard. Dziwisz, podobnie jak jego poprzednicy, szerzył także kult Bożego Miłosierdzia. W październiku 2011 r. w Łagiewnikach odbył się II Światowy Kongres Bożego Miłosierdzia. Ustępujący metropolita krakowski powołał do życia Międzynarodową Akademię Miłosierdzia Bożego w Krakowie oraz zainaugurował peregrynację cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego we wszystkich parafiach archidiecezji, która stała się początkiem podobnych inicjatyw w innych diecezjach w Polsce i na świecie.

Ustępujący metropolita krakowski aktywnie i wytrwale wspierał także działalność diecezjalnej Caritas. To z jego inicjatywy 19 marca 2006 r. w Krakowie przy ul. Przybyszewskiego otwarto pierwsze w Polsce „Okno Życia”, dzięki czemu w ciągu 10 lat uratowano 20 noworodków. Zapoczątkowało to podobne „okna” w całej Polsce, których dzisiaj jest blisko 60. Podczas jego posługi swoją działalność rozpoczęły nowe ośrodki pomocy chorym, niepełnosprawnym i ubogim np. Stacja Opieki Caritas w Nowym Targu czy Dom "Campus Misericordiae" Dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych oraz Magazyn Żywności „Dom Chleba” w Brzegach koło Wieliczki.

W kwietniu 2014 w związku z ukończeniem 75. roku życia, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego, kard. Dziwisz oddał się do dyspozycji Ojca Świętego. Jego rezygnacja została przyjęta 8 grudnia 2016 r. Jednocześnie do czasu kanonicznego objęcia urzędu przez jego następcę, abp. Marka Jędraszewskiego, papież Franciszek zlecił mu pełnienie funkcji administratora apostolskiego archidiecezji. Licząc od dnia ingresu, łącznie z okresem administratury apostolskiej, pełnił urząd metropolity krakowskiego przez 11 lat i 5 miesi

