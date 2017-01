Kard. Dziwisz: będę się starał nadal służyć

luk, Kraków, 2017-01-21

"Będę się starał nadal służyć. Służyć naszej archidiecezji wedle sił i możliwości przewidzianych prawem kościelnym" - powiedział dziś w Sanktuarium św. Jana Pawła II kard. Stanisław Dziwisz. Ustępujący metropolita krakowski przewodniczył Mszy św. dziękczynnej za swoja ponad 11-letnią posługę na urzędzie arcybiskupa Krakowa.

Hierarcha przyznał na wstępie, że w ciągu ostatnich dni towarzyszą mu słowa psalmisty: "Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył?". "Przyjąłem z wdzięcznością propozycję dzisiejszego spotkania liturgicznego. Obyśmy wspólnie podziękowali Bogu za 11 lat wspólnej drogi, naszego pielgrzymowania i budowania Królestwa Bożego w archidiecezji krakowskiej" - powiedział.

Podziękował zebranym za liczną obecność. "Nade wszystko cieszę się z tak licznej obecności kapłanów. To coś mówi - o archidiecezji, o stanie duchowym naszego Kościoła krakowskiego" - ocenił.



Kard. Dziwisz zaznaczył, że zdawał sobie sprawę, że Kościołowi krakowskiemu zawsze przewodziło wielu wielkich i świętych biskupów. Pierwszy raz wyznał, że Jan Paweł II przewidywał jego służbę w Krakowie, o czym powiedział mu kard. Franciszek Macharski.

"Dlatego przyjąłem z pokorą nominację, zdając sobie sprawę z moich ograniczeń, ale jednocześnie ufając i licząc na pomoc z wysoka tego, u którego boku służyłem w Krakowie i Watykanie 39 lat" - wyznał.

Podziękował Benedytowi XVI za zaufanie oraz niezmienną życzliwość dla archidiecezji krakowskiej i Kościoła w Polsce. Ojcu Świętemu Franciszkowi podziękował szczególnie za Światowe Dni Młodzieży w Krakowie i Polsce. "To wydarzenie pozostanie na zawsze w pamięci Krakowa i w naszej pamięci oraz będzie inspirować nasze życie wiary, nadziei i miłości" - stwierdził.

Ustępujący metropolita stwierdził, że archidiecezja krakowska zajmuje wyjątkowe miejsce na mapie Kościoła w Polsce i Kościoła powszechnego. "Wyrażam wdzięczność i uznanie wszystkim, którzy współtworzą Kościół krakowski - swoją modlitwą, pracą, cierpieniem, swoją kulturą i chrześcijańską solidarnością" - podziękował.

Kardynał podziękował biskupom, współpracownikom, wszystkim księżom, braciom i siostrom zakonnym oraz członkom ruchów, wspólnot i stowarzyszeń. Wyraził wdzięczność parafiom, instytucjom kościelnym, edukacyjnym, oświatowym i charytatywnym. "Dziękuję kurii diecezjalnej, kapitułom, Uniwersytetowi Papieskiemu Jana Pawła II oraz Wyższemu Seminarium Duchownemu Archidiecezji Krakowskiej, przygotowującemu z roku na rok nowe zastępy duszpasterzy. Dziękuję środowisku akadmickiemu Miasta Krakowa" - wymieniał.

Podziękował także za to, że wiara i duchowa żywotność Kościoła krakowskiego zaowocowała m.in. dziełem Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" i Sanktuarium św. Jana Pawła II. "Centrum i Sanktuarium upamiętania wielką postać Kościoła powszechnego i prawdziwego Ojca naszej archidiecezji. Wzniesienie tego dzieła było naszym obowiązkiem, ale także przywilejem. Jest ono darem i zadaniem dla następnych pokoleń, by utrwalały i pogłębiały duchowe dziedzictwo wielkiego Pasterza i wielkiego Świętego" - podkreślił.

"Pragnę wymienić wszystkie instytucje, ale trudno. Pragnę wszystkim podziękować. Wszystkim środowiskom i wspólnotom, ze strony których doznawałem w tych latach życzliwości i wsparcia wszystkich inicjatyw" - mówił hierarcha. Wyraził również wdzięczność władzom państwowym, samorządowym, władzom Krakowa, regionu małopolskiego oraz władzom centralnym, które reprezentowała obecna na uroczystościach premier Beata Szydło.

"Wszystkich i całą archidiecezją, tak jak zawsze, ale dziś w sposób szczególny, ogarniam wdzięczną modlitwą i pamięcią. Będę się starał nadal służyć. Służyć naszej archidiecezji wedle sił i możliwości przewidzianych prawem kościelnym. Czyli będziemy dalej wspólnie służyć tej samej sprawie pod przewodem nowego metropolity, ks. abp. Marka Jędraszewskiego. Już za tydzień przyjmiemy go tutaj oficjalnie z otwartym sercem" - zakończył kard. Dziwisz.

