Nowy Targ, 4 lutego: IX Bieg Podhalański im. Jana Pawła II

jg, Nowy Targ, 2017-01-21

Na dystansie 5, 15 i 30 km wystartują uczestnicy IX Biegu Podhalańskiego im. Jana Pawła II, który już 4 lutego odbędzie się na lotnisku w Nowym Targu. W zawodach weźmie udział ponad 500 zawodników z całego kraju, a także zagranicy.

- Bieg Podhalański im. Jana Pawła II to wydarzenie, które na dobre wpisało się w kalendarz imprez w stolicy Podhala - mówi KAI Grzegorz Watycha, burmistrz Nowego Targu.

Zawody w tym roku zapowiadają się wyjątkowo. - Już pogoda nam dopisuje, a to bardzo ważne - mówi Jadwiga Guzik, główna organizatorka i kierowniczka zawodów. To właśnie z powodu braku śniegu kilka razy w minionych latach zawody były odwoływane.

Bieg - tradycyjnie już - rozgrywany będzie na trzech dystansach: 5, 15 i 30-kilometrowym. Ten drugi - z podziałem na kategorie wiekowe - jest w tym roku włączony do Pucharu Amatorskich Biegów Narciarskich organizowanych przez Polski Związek Narciarski.

Swój udział w zawodach zgłosiło już ponad 500 biegaczy z całej Polski, są też reprezentanci innych krajów. Zapisy on line trwają do 2 lutego, w dniu biegu będzie się można zgłaszać w biurze zawodów na nowotarskim lotnisku.

Na zwycięzców czekają cenne nagrody - rzeczowe i finansowe oraz puchary, a na każdego uczestnika - pakiet startowy, czyli upominek, pamiątkowy medal i ciepły posiłek. Będzie i grochówka przygotowana przez strażaków z OSP z Nowego Targu i Szaflar. Organizację zawodów będą wspomagać studenci z Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, harcerze, Służba Maltańska.

- Zależy nam na tym, by tegoroczna edycja była nie tylko wydarzeniem sportowym, ale też atrakcją dla wszystkich mieszkańców, dla całych rodzin. Stąd wszyscy będą mogli skorzystać z ciepłej gastronomi, czy wziąć udział w losowaniu upominków. Dodatkową atrakcją będą rozgrzewki dla kibiców prowadzone przez nowotarskie kluby fitness - podkreśla nowotarski burmistrz.

O jednej jeszcze niespodziance mówi Katarzyna Put, naczelnik wydziału kultury, sportu i promocji nowotarskiego magistratu. Gościem specjalnym będzie Robert Burkat z Poznania - mistrz świata w artystycznym rzeźbieniu w lodzie z Ottawy w 2010 roku i z Alaski w roku 2007, uczestnik bicia rekordu Guinessa w Dubaju w rzeźbieniu 12,5-metrowego lodowego wieżowca. Tym razem artysta na oczach widzów tworzyć będzie 2-metrową postać narciarskiego biegacza.

Wydarzeniu patronuje m.in. "Gość Niedzielny".

W pierwszych edycjach zawodów brała udział Justyna Kowalczyk. Na starcie stawali też kapłani, m.in. nieżyjący już ks. prałat Tadeusz Juchas, kustosz ludźmierskiego sanktuarium.

