Nowy Targ: 2 tys. dzieci i młodzieży na Archidiecezjalnym Spotkaniu Kolędników Misyjnych

jg, Nowy Targ, 2017-01-21

Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem bp. Antoniego Długosza, Misyjna Droga Kolędników ulicami miasta, wspólne tańce i kuchnia misjonarza - 21 stycznia w parafii św. Jana Pawła II w Nowym Targu odbyło się Archidiecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych. Wzięło w nim udział 2 tys. dzieci i młodzieży z archidiecezji krakowskiej.

- Kochani, z wielkim i otwartym sercem ogłaszajcie Dobrą Nowinę o Jezusie. Niech nigdy uśmiech, tak jak dzisiaj, nie opuszcza waszych cudownych twarzy. O to jesteście misjonarzami, którzy wcale tak jak św. Teresa od Dzieciątka Jezus, nie wyjeżdżają w dalekie krańce świata, ale po prostu głoszą Dobrą Nowinę w swoich środowiskach. Jesteście wielcy! - mówił bp Antoni Długosz. Hierarcha jak zawsze wykazał się wielką empatią wobec dzieci i wszystkich wiernych zgromadzonych w kościele w Nowym Targu. Bp Długosz kilka razy zachęcał do klaskania w czasie liturgii i uśmiechania się. Poprosił dzieci i młodzież, aby w czasie modlitwy Ojcze nas wszyscy chwycili się za ręce.

Wspólnie z księdzem biskupem Mszę św. odprawiali bardzo licznie przybyli kapłani z parafii, w których działają Kolędnicy Misyjni. Wszystkich zgromadzonych pozdrowił ks. Jan Karlak, proboszcz parafii św. Jana Pawła II w Nowym Targu, która pełniła rolę gospodarza spotkania. W jej organizację zaangażowali się liczni wolontariusze, byli obecni przedstawiciele władz miasta i powiatu nowotarskiego.

Papieska nowotarska świątynia była podczas spotkania kolędników bardzo kolorowa. A to za sprawą różnych strojów i przebrań Kolędników Misyjnych. Oni też w procesji z darami przynieśli do ołtarza wielki globus, który umieszczono potem w prezbiterium.

- To nasze kolejne już radosne spotkanie. Dziękujemy za bardzo udany rok formacyjny - mówi ks. Tadeusz Dziedzic, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Archidiecezji Krakowskiej. - Choć jest nas tu naprawdę dużo, no i tak sporo pracy przed nami. Bo Papieskie Dzieła Misyjne działają w ponad 80 parafiach, a wszystkich w archidiecezji krakowskiej jest ponad 400 - podkreślał ks. Dziedzic. Wyraził też wdzięczność kard. Stanisławowi Dziwiszowi za lata współpracy i objęcie honorowym patronatem nowotarskiego spotkania. - Wiem, że abp. Jędraszewskiemu również zależy na rozkwicie Papieskich Dzieł Misyjnych, a więc będziemy się starać - mówił ks. Dziedzic.

Siostra Bernarda, służebniczka starowiejska do Nowego Targu przyjechała z grupką kilkunastu osób z parafii św. Mikołaja w Chrzanowie. - Mówimy o dzieciach jako o małych misjonarzach, a jak sie z nimi kolęduje i patrzy na ich radość, zapał, to są przez to wielcy - mówi s. Bernarda i podkreśla ogromne zaangażowanie rodziców w Papieskie Dzieło Misyjne. Dla Oli i Marceliny kolędowanie misyjne to fajny sposób spędzania wolnego czasu z przyjaciółmi. - Choć zawsze nas potem trochę nogi bolą - przyznawały z radością dziewczynki.

Jadwiga Gawor, która do Nowego Targu przyjechała z grupą 15 osób z parafii w Reszotarach uważa, że na nowo odradza się duch misyjny i zaangażowanie dzieci w sprawy misji. - Najmłodszym nie przestrzega niedobra pogoda, nie zasłaniają się innymi obowiązkami, ale po prostu przychodzą na próby i kolędują - zaznacza mieszkanka podkrakowskich Reszotar. Małym parafianom towarzyszył także ks. proboszcz Wiesław Nowak. Papieskie Dzieło Misyjne gości w tej podkrakowskiej parafii już od blisko 20 lat.

Z papieskiej świątyni Kolędnicy Misyjni rozeszli się w dwóch orszak ulicami miasta na dalsze punkty programu, które odbywały się w Gimnazjum nr 2 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Nowym Targu i tamtejszego Zespołu Szkół Technicznych. Tam w kuchni misjonarza można było skosztować dania obiadowego, napić się herbaty, nie zabrakło oczywiście słodkiej niespodzianki. Był rzecz jasna również czas na zabawy misyjne z wodzirejami.

Archidiecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych zakończyło się ogłoszeniem wyników okolicznościowego konkursu i wręczeniem nagród. Potem miało miejsce uroczyste rozesłanie.

