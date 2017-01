Archidiecezja krakowska podziękowała kard. Dziwiszowi za posługę

luk, Kraków, 2017-01-21

W Sanktuarium św. Jana Pawła II odbyła się dziś Msza św. dziękczynna za posługę kard. Stanisława Dziwisza na urzędzie metropolity krakowskiego. Uczestniczyli w niej licznie wierni - zarówno świeccy, jak i duchowni oraz osoby konsekrowane. W wydarzeniu wzięła udział również premier Beata Szydło.

Na początku Mszy św. słowa wdzięczności za 11 lat służby kard. Dziwisza wygłosił kustosz honorowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, biskup Jan Zając, który podkreślił, że hierarcha prowadził Kościół krakowski szlakiem miłosierdzia Bożego. Podziękował ustępującemu metropolicie m.in. za głoszenie Słowa Bożego, udzielanie sakramentów bierzmowania i kapłaństwa oraz troskę o poszczególne dekanaty, parafie, wspólnoty czy konkretne osoby.

"Tysiące spotkań, rozmów, decyzji, cennych inicjatyw; czas szukania nade wszystko tego, co łączy, co buduje jedność, niesie nadzieję. Posługa podejmowana zawsze w duchowej łączności z Janem Pawłem II – aż po Światowe Dni Młodzieży, które ukazały współczesnemu światu naturalne piękno, a zarazem duchowe bogactwo i piękno naszej Ojczyzny" - opisał.

Następnie głos zabrał kard. Dziwisz, który po raz pierwszy przyznał, że Jan Paweł II przewidywał jego służbę w Krakowie, o czym powiedział mu kard. Franciszek Macharski. "Dlatego przyjąłem z pokorą nominację, zdając sobie sprawę z moich ograniczeń, ale jednocześnie ufając i licząc na pomoc z wysoka tego, u którego boku służyłem w Krakowie i Watykanie 39 lat" - wyznał.

Ustępujący metropolita stwierdził, że archidiecezja krakowska zajmuje wyjątkowe miejsce na mapie Kościoła w Polsce i Kościoła powszechnego. "Wyrażam wdzięczność i uznanie wszystkim, którzy współtworzą Kościół krakowski - swoją modlitwą, pracą, cierpieniem, swoją kulturą i chrześcijańską solidarnością" - podziękował.

Kardynał wyraził wdzięczność biskupom, współpracownikom, wszystkim księżom, braciom i siostrom zakonnym oraz członkom ruchów, wspólnot i stowarzyszeń, a także parafiom, instytucjom kościelnym, edukacyjnym, oświatowym i charytatywnym oraz poszczególnym szczeblom władz. Podziękował także za dzieło Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" i Sanktuarium św. Jana Pawła II.

Na zakończenie zapewnił, że wciąż będzie służyć Kościołowi według sił i możliwości przewidzianych prawem kanonicznym. "Czyli będziemy dalej wspólnie służyć tej samej sprawie pod przewodem nowego metropolity, ks. abp. Marka Jędraszewskiego. Już za tydzień przyjmiemy go tutaj oficjalnie z otwartym sercem" - zapowiedział.

Homilię do przybyłych wygłosił ks. prof. Edward Staniek, który wskazał, że Bóg dał kard. Dziwiszowi ważne zadania przy Janie Pawle II - może drugoplanowe, ale konieczne. Wymienił, że odchodzący metropolita pełnił rolę prawej ręki papieża Polaka. "Był prawą ręką - tak wtedy, gdy przygotowywano dokumenty, jak i wtedy, gdy układał w plecaku kanapki, termos z herbatą, skarpety na wymianę. Gdy udawali się na narty czy spacer. Ręką odpowiedzialną za codzienność i za sprawy trudne" - powiedział.

Mówił także o ustępującym metropolicie krakowskim jako o odźwiernym, ochroniarzu, przyjacielu świętego, oddanym Matce Bożej, uczestniku wielu beatyfikacji i kanonizacji oraz kustoszu nauczania Jana Pawła II. “Dziś przy ołtarzu nie bijemy braw jemu, bo jego udział w dramacie zbawienia jeszcze nie jest ukończony. Ksiądz Kardynał jest i będzie aktorem dzieła, aż do radosnego spotkania ze św. Janem Pawłem II, który darzy go przyjaźnią wieczną” – wskazał kapłan.

Na zakończenie Eucharystii głos zabrali przedstawiciele poszczególnych stanów Kościoła krakowskiego. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Wojciech Nowak, odniósł się do słów św. Jana Pawła II o tym, że uniwersytet jest jak "arcydzieło kultury". "Wasza Eminencja, jako Jego duchowy spadkobierca, w trakcie swej posługi Metropolity Krakowskiego wyznawał podobne wartości - i za to dziś serdecznie dziękujemy. Proszę przyjąć wyrazy szczerej wdzięczności za wspólnotę ostatniej dekady, a także słowa podziękowania i życzenia wielu kolejnych lat w zdrowiu i optymizmie" - powiedział rektor.

Z kolei ks. prałat Jan Kabziński, prezes Centrum Jana Pawła II, ukazał wkład kard. Dziwisza w powstanie Sanktuarium św. Jana Pawła II. "Dziękujemy Ci za wszystkie spotkania, słowo głoszone do nas, za Twoje świadectwo oraz przekazywanie nam duchowego testamentu św. Jana Pawła II" - zaznaczył. Od prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego kard. Dziwisz otrzymał symboliczne klucze do miasta.

Po uroczystościach wszyscy zgromadzeni udali się na poczęstunek do nowo wybudowanego budynku Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!". Przybyli podkreślali otwartość i serdeczność ustępującego metropolity. "Przyjechałam, żeby kardynałowi podziękować. Za jego wielki serce, za jego ogromną pracę, którą wykonał, którą widać zwłaszcza w tym miejscu i za jego wielką służbę dla Jana Pawła II" - powiedziała Ewa z Warszawy.

Kard. Stanisław Dziwisz jest 76. biskupem na katedrze św. Stanisława w Krakowie. Został mianowany na urząd metropolity krakowskiego 3 czerwca 2005 r. przez papieża Benedykta XVI. Paliusz otrzymał 29 czerwca, zaś 27 sierpnia odbył się jego liturgiczny ingres do Katedry na Wawelu. 24 marca 2006 r. otrzymał kapelusz kardynalski. Licząc od dnia ingresu, łącznie z okresem administratury apostolskiej, pełnił urząd metropolity krakowskiego przez 11 lat i 5 miesięcy.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/