Kraków: bracia z Taizé o darze rady

luk, Kraków, 2017-01-22

W sobotę w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie odbyła się trzecia odsłona rekolekcji „Ogień dla nas i całego świata”. O darze rady opowiedzieli młodym brat Marek i brat John ze wspólnoty Taizé.

Na początku spotkania w rozmowie z Mateuszem Ochmanem, Tomaszem Adamskim oraz Moniką Rybczyńską bracia odpowiadali na pytania związane z Duchem św. "Duch św. jest tym, który nieustannie wszystko poszerza, roszerza. Czyni raban, jak mówi papież Franciszek, niszcząc nasze ludzkie schematy i otwierając nasze serca na pełnię tego, kim jest Bóg" - powiedział brat Marek.

Odnosząc się do głównego zagadnienia spotkania - darów Ducha św., w tym daru rady - goście wskazali, że są one dawane po to, by ludzie nie zniechęcali się w odkrywaniu tego pragnienia wypełniania dobra, które Bóg zamieścił w ich sercach, a które tak często jest zagłuszane przez przeszkody wewnętrzne i zewnętrzne.

Młodych odwiedził także kard. Stanisław Dziwisz, który w dniu oficjalnego podziękowania za jego posługę metropolity w archidiecezji krakowskiej otrzymał od nich specjalny film stworzony z nagrań wdzięczności nadesłanych w ramach akcji #DziękujemyKardynałowi, prowadzonej przez wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży.

"Nie wiem ile razy padło tutaj słowo dziękuję. Pomyślałem sobie jednak, że nic bym nie zrobił bez was. Gdybym nie miał poparcie ze strony Kościoła krakowskiego i wszystkich, którzy go tworzą, a przede wszystkim młodych odważnych ludzi" - powiedział ustępujący metropolita krakowski. Hierarcha otrzymał od młodych także pamiątkową fotografię.

Na konferencji wprowadzającej do modlitwy br. John podkreślił, że dar rady jest obecnością Ducha św., która nakierowuje na Boga w obliczu poszczególnych decyzji życiowych. "Jeśli chcemy przeżyć nasze życie jako chrześcijanie, wszelkie wybory, które podejmujemy, muszą być zgodne z nauczaniem Kościoła, bo słowa i czyny Jezusa oraz doświadczenie chrześcijan poprzez wieki są cennym źródłem w poszukiwaniu życia zgodnego z Ewangelią" - stwierdził.

Brat John zastanawiał się także czy dar rady jest dawany przez Ducha św. konkretnemu człowiekowi czy przez niego innym ludziom. "Dar rady ma służyć w pierwszej kolejności nam samym. Pokazuje nam jak dokonywać właściwych wyborów. A słuchanie Ducha św. pomaga nam być bardziej przejrzystym i lepiej pomagać innym, akceptować ich takimi, jakimi są oraz towarzyszyć im na ich drodze" - wyjaśnił zgromadzonej młodzieży.

Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa w charyzmacie wspólnoty Taizé. W przebieg sobotniego wydarzenia włączyli się także aktywnie przedstawiciele grupy Taizé z Jezuickiego Duszpasterstwa Akademickiego WAJ, którzy zaprezentowali swoją wspólnotę przez film oraz świadectwo.

Kolejne spotkania w ramach cyklu rekolekcji po Światowych Dniach Młodzieży przewidziano na 11 lutego, 11 marca, 8 kwietnia i 13 maja. Gościem lutowej odsłony rekolekcji będzie kard. Luis Antonio Tagle z Filipin.

