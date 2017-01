Kraków: konferencja „Biblia o finansach”

kana, Kraków, 2017-01-22

Jak wyjść z długów? Co Biblia mówi o pieniądzach? Jak rozsądnie zarządzać domowym budżetem? Na te i inne pytania szukano odpowiedzi podczas konferencji „Biblia o finansach”, która odbyła się 21 stycznia w Krakowie.

Konferencje prowadzili członkowie Edukacji Finansowej CROWN. Niemal setka uczestników poszukiwała odpowiedzi na pytania dotyczące finansów osobistych i świadomego dysponowania budżetem domowym.

- Ta konferencja jest czasem, w którym można dowiedzieć się więcej o tym, co Biblia mówi na temat zarządzania pieniędzmi i gospodarowania tym wszystkim co od Boga otrzymaliśmy - mówił Artur Kalicki, jeden z liderów Edukacji Finansowej CROWN.

W czasie całodniowego spotkania pokazywano, jak świadome zarządzanie finansami wpływa na nasze emocje, zdrowie, stan ducha i życie w dobrej relacji z Bogiem. Uczestnicy otrzymali konkretne wskazówki na temat tego, jak wydawać pieniądze, jak je oszczędzać i jak uwolnić się od długu.

Jak mówią trenerzy EF CROWN, najważniejsze jest to, aby uczestnicy konferencji zmienili swoje nastawienie do posiadanych pieniędzy oraz zastąpili złe nawyki budżetowe dobrymi i żyli w wolności finansowej. W czasie spotkania odbyły się wykłady z zakresu długów i wychodzenia z nich, odpowiedzialności za posiadane dobra, prowadzenia wydatków i nauki oszczędzania oraz edukacji najmłodszych.

Iwona i Sebastian, narzeczeni z Krakowa, przyszli na konferencję, by przygotować się do prowadzenia wspólnego budżetu domowego. - Niedawno rozmawialiśmy na temat naszych finansów i pojawiło się kilka pytań i wątpliwości. Potem znaleźliśmy ogłoszenie o tej konferencji i zdecydowaliśmy się przyjść. Na pewno nie będzie łatwo wdrożyć to wszystko, o czym tutaj usłyszeliśmy, ale chcemy spróbować - mówił Sebastian.

Uczestnicy spotkania mogli także usłyszeć świadectwo Michała Żareckiego, który uczestniczył w kursie finansowym. - Dzięki tym cotygodniowym warsztatom odpowiedziałem sobie na pytanie, czy jestem powiernikiem czy raczej właścicielem dóbr, które dostałem od Boga - mówił do zebranych. - Wcześniej patrzyłem na czubek własnego nosa, dawałem z tego, co mi zbywało. Po kursie rozważniej podchodzę do moich finansów, staram się też inwestować to, co otrzymuję od Boga. I to, co najważniejsze, to to, że odnalazłem ufność w Bogu, więcej się modlę, częściej czytam Pismo Święte - zakończył.

Edukacja Finansowa CROWN to działalność edukacyjna, która jest prowadzona zgodnie z wartościami chrześcijańskimi. Jej celem jest pomoc w zarządzaniu finansami. W czasie konferencji i kursów uczestnicy uczą się, jak kształtować nawyki dotyczące wydatków i oszczędności. Podręczniki EF CROWN posiadają imprimatur Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.

Więcej informacji: www.crown.org.pl

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/