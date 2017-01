Kraków: wyjątkowe kolędowanie osób niewidomych

luk, Kraków, 2017-01-22

W niedzielę wieczorem w Krakowie odbył się niezwykły koncert kolęd. Na scenie Klubu 6. Brygady Powietrznodesantowej wystąpili niewidomi podopieczni Fundacji Artystycznej Cantito.

Niepełnosprawni uzdolnieni muzycy wystąpili wspólnie z pełnosprawnymi artystami. "Celem tego koncertu jest właśnie integracja tych środowisk. Jest to także podziękowanie dla wszystkich naszych zeszłorocznych darczyńców za ich wsparcie i dostrzeżenie talentów naszych podopiecznych" - powiedziała Monika Flaga, prezes organizacji.



Przybyli mogli usłyszeć piękne pastorałki w niezwykłych aranżacjach. W przyciemnionej sali zabrzmiały m.in. "Kolęda Krakowska", "Mario czy już wiesz?" czy "Od nieba do nieba". Całość widowiska dopełniły bożonarodzeniowe teksty, łączące wszystkie utwory w jedną opowieść wigilijną.

Niedzielne kolędowanie wybitnie pokazało, że niepełnosprawność nie jest przeszkodą w realizowaniu muzycznych pasji, które dla osób niewidzących stają się dodatkowym zmysłem, przez który mogą odbierać świat i mówić o swoich emocjach. W przygotowanym materiale muzyczno-słownym wystąpiło 11 osób. Oprawę muzyczną zapewniły skrzypce, pianino, gitara basowa i perkusja.

"To dość duże wyzwanie, ale też wielka frajda. Prezentujemy się w szerszym składzie. Muzyka jest dla mnie odzwierciedleniem tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje. Dziś kończącego się już powoli okresu wykonywania kolęd i pastorałek" - przyznał jeden z niewidomych wykonawców, wokalista i basista, Adrian Wyka.

Fundacja Cantito przyjmuje każdego niepełnosprawnego, który potrafi śpiewać czy muzykować. "Ćwiczymy raz, dwa razy w tygodniu. Naszą pracę wieńczą koncerty, najczęściej wyjazdowe, co umożliwia naszym podopiecznym pokazanie się w całej Polsce" - powiedziała Flaga. Jak przyznała marzeniem organizacji jest własna sala muzyczna do ćwiczeń.

W czasie trwania koncertu przeprowadzono zbiórkę na potrzeby organizacji - w najbliższym czasie będą to organizowane przez Fundację Ogólnopolski Festiwal Piosenki Krakowskiej oraz wakacyjne warsztaty muzyczne.

Fundacja Artystyczna Cantito powstała z inicjatywy kilku niewidomych osób, które dostrzegły potrzebę zaangażowania środowiska niepełnosprawnych w kulturę. Istniejąca od 2012 r. organizacja ma na swoim koncie już 120 zagranych koncertów. Szczegółowe informacje o działalności Fundacji Cantito i możliwości jej wsparcia można znaleźć na stronie www.fundacjacantito.pl.

