Kraków: rozpoczęcie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

kak, Kraków, 2017-01-23

Liturgią świętą i nabożeństwem w cerkwi prawosławnej przy ul. Szpitalnej w Krakowie rozpoczął się w niedzielne przedpołudnie Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w archidiecezji krakowskiej. W liturgii wzięli udział także chrześcijanie różnych wyznań. Tego samego dnia wieczorem w katolickiej parafii Świętego Krzyża odprawiono Mszę św. z udziałem przedstawicieli Kościoła prawosławnego.

W czasie Mszy Świętej sprawowanej pod przewodnictwem ks. Pawła Kubaniego, proboszcza tamtejszej parafii, zgromadzili się wierni różnych obrządków. Przepraszano m.in. za grzechy, „które niszczą jedność Kościoła”. W czasie homilii wygłoszonej przez ks. dk. Jacka Pawłowicza, misjonarza z Ukrainy, wierni mogli usłyszeć, jak wygląda sytuacja chrześcijan u naszych wschodnich sąsiadów.

- To jest piękno i różnorodność Kościoła. Chociaż jesteśmy podzieleni, to przecież Chrystus nie jest podzielony - mówił do zebranych. Misjonarz także w kilku słowach opowiedział o wyzwaniach duszpasterskich, jakie czekają go w najbliższym czasie.

Na koniec Mszy świętej głos zabrał także o. Jarosław Antosiuk, proboszcz parafii prawosławnej. Powołując się na fragment ewangelii opisujący historię Nikodema, podkreślił, że wszyscy czujemy się odpowiedzialni za to, by szukać jedności.

- Jesteśmy przynagleni przez to, co wnosi w nasze serca miłość, którą otrzymujemy od Chrystusa. Człowiek, im mniej przebywa z Bogiem, tym mniej jest skłonny do tego, by widzieć w drugim dobro. Jednak gdy przychodzi trudny czas, wszyscy zaczynają wierzyć. W trudnych chwilach uwydatnia się nasze człowieczeństwo - mówił prawosławny duchowny.

Organizatorami Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan na terenie archidiecezji krakowskiej są: Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Krakowski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej, Duszpasterstwo Ekumeniczne Archidiecezji Krakowskiej oraz Klub Inteligencji Katolickiej z Krakowa. W tym roku Tydzień modlitw o Jedność Chrześcijan przebiega pod hasłem: "Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas" (por. 2 Kor 5,14–20).

