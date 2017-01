Abp Jędraszewski już w Krakowie

luk / bd, Kraków, 2017-01-24

Fot. TT / @piotrstudnicki

W poniedziałek wieczorem do Domu Arcybiskupów Krakowskich przybył nowy metropolita archidiecezji krakowskiej. Swój pobyt na ul. Franciszkańskiej 3 arcybiskup Marek Jędraszewski rozpoczął od chwili cichej modlitwy w biskupiej kaplicy.

Jak poinformował rzecznik archidiecezji krakowskiej, ks. Piotr Studnicki, abp Jędraszewski spotkał się też w sali Okna Papieskiego z pracownikami kurii. Metropolitę powitał biskup pomocniczy Jan Szkodoń, który życzył hierarsze, by czuł się w Krakowie jak u siebie.

"Arcybiskup był wyraźnie wzruszony. W krótkim przemówieniu podziękował za serdeczne przywitanie oraz udzielił zebranym błogosławieństwa" - opisał ks. Studnicki. Dodał, że w ciągu najbliższych dni metropolita zajmie się rozpakowywaniem książek i rzeczy osobistych oraz przygotowaniem do sobotniej uroczystości objęcia przez niego diecezji.

Już jutro abp Jędraszewski spotka się oficjalnie z władzami - prezydentem miasta Jackiem Majchrowskim, wojewodą małopolskim Józefem Pilchem i marszałkiem województwa Jackiem Krupą. Na środę zaplanowane jest spotkanie z biskupami pomocniczymi oraz konferencja prasowa, w której nowy metropolita weźmie udział wspólnie z kard. Stanisławem Dziwiszem.

Kanoniczne objęcie urzędu metropolity oraz ingres do katedry wawelskiej będzie mieć miejsce w najbliższą sobotę o godz. 11:00. Następnego dnia nowy metropolita krakowski będzie przewodniczył porannej Mszy św. dla chorych w kaplicy klasztornej w Łagiewnikach. Później poprzez łącza telewizyjne wystąpi w programie "Między ziemią a niebem". W niedzielę po południu weźmie także udział w zakończeniu krakowskiego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Sanktuarium św. Jana Pawła II.

