400 lat charyzmatu wincentyńskiego

md / bd, Kraków, 2017-01-24

Fot. wikipedia

Misjonarze św. Wincentego a Paulo oraz zgromadzenia i dzieła wyrastające z jego duchowości zainaugurowały w Krakowie obchody 400-lecia charyzmatu wincentyńskiego.

Mszy św. otwierającej jubileuszowe triduum przewodniczył w stradomskim kościele księży misjonarzy w Krakowie bp Damian Muskus OFM. - Kapłan nie może być duchowym narcyzem, przeglądającym się we własnej doskonałości, ale człowiekiem, który gotów jest iść w nieznane za Jezusem – mówił w homilii.

Bp Muskus nawiązał do biografii św. Wincentego a Paulo, który początkowo traktował swoje kapłaństwo jako drogę do osobistego rozwoju intelektualnego i awansu społecznego, i dopiero po przeżyciu głębokiego kryzysu duchowego zmienił radykalnie swoje życie. - Prawdopodobnie to doświadczenie zaowocowało wrażliwością Wincentego na potrzebę duchowej formacji kandydatów do kapłaństwa, ale także księży, którzy często po wielu latach odkrywali niedostatki swojego serca i duszy- wskazał kaznodzieja.

Hierarcha podkreślał, że św. Wincenty sam doświadczył, że kapłan nie może stawiać na pierwszym miejscu samego siebie, a fundamentem wszelkiej działalności apostolskiej winna być miłość do Jezusa i pragnienie zjednoczenia z Nim. - Kapłan nie może być duchowym narcyzem, przeglądającym się we własnej doskonałości intelektualnej, oratorskich zdolnościach czy gorliwości duszpasterskiej. Skoncentrowanie na sobie i realizacja własnych pomysłów na samego siebie i na Pana Boga jest wypaczeniem kapłańskiego powołania - mówił biskup. przestrzegł jednak, że taka postawa prowadzi do kryzysu i pustki w sercu. - Ostatecznie zaś do tego, że kapłan nie głosi Jezusa, ale samego siebie, nie idzie Jego drogami, ale wytycza własne, nie jest posłuszny natchnieniom Ducha, ale podszeptom własnych ambicji i pragnień - dodał.

- Spór o Jezusa we współczesnym świecie wciąż trwa - stwierdził mówca. Podkreślił, że również i dziś nie brakuje tych, którzy w imię religijnej poprawności czy dla poklasku i popularności podważają Jego naukę, próbują odebrać jej wiarygodność lub przykrawają do własnych interesów i planów. - Tym bardziej potrzebujemy radykalnego, mocnego i czystego świadectwa uczniów Jezusa, którzy nie wahają się pójść za Nim w nieznane, opróżnić swoje serca z ludzkich pragnień i oddać Mu się do końca tak, by realizować wyłącznie Jego plany - mówił bp Muskus. - Potrzeba kapłanów, którzy będą nie tylko intelektualnie przygotowani, by mierzyć się z problemami współczesności, ale nade wszystko pozwolą, by Bóg wypełniał ich serca bez reszty, czyniąc zdolnymi do służby przekraczającej ludzkie ograniczenia i rutynę - podsumował.

W 2017 roku przypada 400. rocznica narodzin charyzmatu św. Wincentego a Paulo. Dokładnie 25 stycznia 1617 r., w święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła, Wincenty wygłosił kazanie o spowiedzi generalnej i to wydarzenie stanęło u podstaw wszystkich dzieł, jakie zrodziły się z duchowości założyciela księży misjonarzy i sióstr miłosierdzia. Jubileuszowy rok ma być czasem dziękczynienia za osobę i dzieło św. Wincentego, jak również za 400 lat działalności księży misjonarzy w służbie ubogim. Inauguruje je triduum odpustowe ku czci Nawrócenia św. Pawła, odprawiane w kościele księży misjonarzy pod wezwaniem Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Krakowie.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/