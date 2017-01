Wadowice: papieskie muzeum – miejsce, które warto odwiedzić w czasie ferii

rk, Wadowice, 2017-01-24

Prezent ślubny Emilii Wojtyły, jej srebrna torebka, rodzinny album fotograficzny, ale także komiks Marvela z 1982 roku, którego bohaterem jest Jan Paweł II czy makatkę z modlitwą Ojcze nasz w języku Inuitów – wszystkie te przedmioty zobaczyć można w papieskim muzeum w Wadowicach. Wizyta w Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II, odwiedzanym rocznie przez prawie ćwierć miliona osób z ponad stu krajów, to dobry pomysł na zimowe ferie – uważa dyrekcja placówki.

Według Anny Czajkowskiej z wadowickiego muzeum, wizyta w domu rodzinnym Jana Pawła II jest doskonałą propozycją spędzenia czasu dla dzieci, młodzieży i całych rodzin, zwłaszcza w czasie zimowych ferii. W ofercie dla dzieci i młodzieży znajdują się warsztaty muzealne oparte przede wszystkim o spotkanie z „historią żywą” – autentycznymi eksponatami i wyjątkową formą ekspozycji.

„Zajęcia mają ciekawą i zapadającą w pamięć formę wykorzystującą nowoczesną metodykę, w tym różne postaci nauczania interaktywnego” – podkreśla pracownica muzeum sugerując, by ze względu na duże zainteresowanie, przed przyjazdem do muzeum warto dokonać wcześniejszej rezerwacji telefonicznej lub online. „Nawet w taki pochmurny i zimny dzień jak dzisiaj nasze muzeum jest oblężone” – dodaje.

Zdaniem Czajkowskiej, „sercem” muzeum jest mieszkanie, wynajmowane przez rodziców przyszłego papieża od 1919 roku, składające się z dwóch pokoi i kuchni w amfiladzie – wyposażone w meble z epoki i autentyczne przedmioty używane niegdyś przez Wojtyłów.

„Zobaczyć tu można m.in. haftowane przez mamę Emilię ozdobne serwetki, jej torebkę oraz złoty wisiorek, a także zastawę stołową i fotografie z rodzinnego albumu” – wylicza. Od 2014 mieszkanie Wojtyłów stanowi część wielkiej multimedialnej ekspozycji zajmującej kamienicę od piwnicy po poddasze.

Jak zauważa specjalistka ds. marketingu, 16 stref zaaranżowanych na czterech kondygnacjach kamienicy pozwalają poznać kolejne etapy życia Karola Wojtyły – Jana Pawła II. „Muzeum jest swoistą podróżą w czasie i opowieścią o człowieku, który dorastając w niewielkim małopolskim miasteczku uczył się szacunku, dialogu, otwartości i zrozumienia dla innych kultur; dla którego rozwój duchowy i intelektualny miał ogromne znaczenie; który w pięknie i potędze natury widział piękno i potęgę Boga” – zaznacza pracownica papieskiego muzeum.

Do najcenniejszych muzealnych eksponatów – pamiątek należących do Wojtyłów – Czajkowska zalicza złoty medalion z czterolistną koniczynką - prezent ślubny Emilii, jej srebrną torebkę, część zastawy stołowej, rodzinny album fotograficzny, który kard. Karol Wojtyła miał przy Franciszkańskiej 3 w Krakowie czy jego pamiątkowy obrazek z I Komunii Świętej. „Jest też pamiętnik Danuty Pukłówny z wierszem Karola Wojtyły wpisanym przez niego 25 maja 1938 roku; sprzęt narciarski przyszłego papieża, jego trampki i latarka oraz inne przedmioty używane przez niego w czasie górskich wędrówek” – zwraca uwagę.

„Są w muzeum kolejne sutanny Jana Pawła II, w tym pierwsza papieska, w której pozdrowił zgromadzony na pl. św. Piotra tłum 16 października 1978 roku. Można w muzeum zobaczyć kamień z Przełęczy Południowej podarowany papieżowi przez Wandę Rutkiewicz, która w dniu jego wyboru zdobyła szczyt Mount Everestu” – dodaje. Przypomina, że są tu też ważne pamiątki dotyczące zamachu na Jana Pawła II: autentyczny pistolet Ali Agcy; garnitur papieskiego ochroniarza Francesco Pasanisiego poplamiony krwią Jana Pawła II czy eksponowane na oddzielnej wystawie od 13 maja br. wyposażenie pokoju szpitalnego papieża z polikliniki Gemelli.

Jednym z najwymowniejszych są eksponaty związane ze śmiercią i pogrzebem Jana Pawła: Pismo św., które w ostatnich dniach życia czytała mu s. Tobiana Sobótka, zegar z apartamentów papieskich zatrzymany 2 kwietnia 2005 o 21.37 oraz szaty kardynałów z Mszy pogrzebowej.

Eksponatom towarzyszą liczne prezentacje multimedialne, interaktywne tablety i urządzenia pozwalające posłuchać fragmentów przemówień Papieża. Zwiedzający mają też do dyspozycji multimedialną tablicę ze wspomnieniami o Janie Pawle II różnych osób z całego świata, wirtualną przebieralnię, która pozwala przenieść się do międzywojennych Wadowic oraz - ruchomy drewniany teatrzyk, który w skrócie opowiada historię życia papieża Polaka.

