Kraków: koncert projektu „Betlejem w Polsce” (zapowiedź)

luk, Kraków, 2017-01-24

Już w najbliższy piątek w Tauron Arenie odbędzie się koncert „Betlejem w Krakowie”. W ramach wydarzenia zaśpiewają m.in. Natalia Niemen, Mate.O czy Kuba Badach.

„Spotkajmy się na koncercie "Betlejem w Krakowie", by razem świętować radość z przyjścia na świat Emmanuela oraz pokazać, jak wielka jest nasza wiara i wspólnota ludzi wierzących!” – zachęcają do udziału w wydarzeniu organizatorzy.

Jak zapowiadają, wydarzenie będzie olbrzymim spotkaniem opłatkowym. „Tauron Arena to bardzo duży obiekt, nie bez powodu chcemy, by to właśnie na nim wspólnie śpiewać kolędy i świętować Boże Narodzenie” – wyjaśnia Adam Guzek, producent koncertu.

Piątkowe spotkanie będzie się składać z 4 części: koncertowego wykonania kolęd przez gwiazdy, życzeń i łamania się opłatkiem, wspólnego śpiewania kolęd i finałowego koncertu uwielbienia. Podczas koncertu życzenia przybyłym złoży kardynał Stanisław Dziwisz, dla którego 27 stycznia będzie ostatnim dniem pełnienia funkcji administratora apostolskiego archidiecezji krakowskiej.

Wśród wykonawców ponad 30 najpiękniejszych kolęd i pieśni świątecznych znajdą się m.in. TGD, Natalia Niemen, Marika, Kuba Badach, Piotr Cugowski i Mate.O. Artyści wystąpią na 360-stopniowej scenie.

Bilety dostępne są na www.bilety24.pl, w sklepikach Dar Serca prowadzonych przez Caritas, w budynku Domu Katolickiego przy ul. Lea 55, w parafiach oraz w kasie Tauron Areny na 2 godziny przed koncertem. Koncert rozpocznie się o godz. 19:00.

Koncert „Betlejem w Krakowie” to kontynuacja udanego projektu „Betlejem w Spodku” organizowanego w roku 2015 i 2016. W jego ramach podobne koncerty odbywają się także w innych jedenastu miastach Polski. Trasie koncertowej towarzyszy akcja społeczna "Głodnych nakarmić" – dochód z wydarzeń zostanie przeznaczony na wsparcie osób niedożywionych.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/