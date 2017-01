Abp Jędraszewski do dziennikarzy: jak najwięcej satysfakcji w służbie społeczeństwu

pra, Kraków, 2017-01-24

Abp Marek Jędraszewski za pośrednictwem Twittera złożył życzenia dziennikarzom i pracownikom mediów. „By znajdywali jak najwięcej satysfakcji w służbie społeczeństwu poprzez służbę prawdzie, bo prawda jednoczy i daje wyzwolenie wszystkim. Tego Wam moi drodzy z całego serca życzę” – powiedział duchowny w nagraniu wideo opublikowanym na oficjalnym koncie archidiecezji krakowskiej.

Równocześnie abp Jędraszewski zaprosił na pierwsze spotkanie z dziennikarzami, w którym weźmie udział razem z jego poprzednikiem na urzędzie metropolity krakowskiego. „Ks. kard. Stanisław Dziwisz i ja będziemy się cieszyli ze spotkania z państwem tuż przed ingresem do katedry wawelskiej” – powiedział abp Jędraszewski.

Konferencja prasowa w krakowskiej kurii zaplanowana jest na środę 25 stycznia o godz. 12.00.

