Kard. Dziwisz: Kraków otrzymuje pasterza doświadczonego i przygotowanego

md, Kraków, 2017-01-25

Jesteśmy jedno w Kościele. Jeden następuje po drugim. Kościół trwa, ludzie się zmieniają. - mówił kard. Stanisław Dziwisz dziennikarzom podczas konferencji prasowej w Domu Arcybiskupów Krakowskich. „Myślę, że abp Jędraszewski pokocha naszą archidiecezję” - dodał.

„Abp Jędraszewski przychodzi jako swój człowiek do wielkiej diecezji, z wielkimi tradycjami i wielkimi pasterzami" – podkreślił kard. Dziwisz. Dodał, że abp Jędraszewski wchodzi w tę wielką historię i będzie starał się z nią utożsamiać.

„Myślę, że ksiądz arcybiskup pozna i pokocha tę archidiecezję. Wierzę, że naznaczy przyszłość Kościoła krakowskiego swoim charyzmatem i osobowością” - mówił kard. Dziwisz.

Emerytowany metropolita krakowski ofiarował swojemu następcy krzyż kard. Sapiehy, który ten otrzymał w Rzymie od papieża Piusa X. Krzyż ten odziedziczył kard. Karol Wojtyła i przekazał swojemu następcy na stolicy św. Stanisława. Kard. Franciszek Macharski ofiarował ów krzyż kard. Dziwiszowi. Teraz otrzymał go abp Marek Jędraszewski.

